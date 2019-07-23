HABER

Önce öz çekim yaptı, sonra saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Başkentte bir kişi çıktığı üst geçitten intihar etmek istedi.

Başkentte bir kişi çıktığı üst geçitten intihar etmek istedi. İntihar girişiminde bulunan şahıs kendisini uyaran vatandaşlara saldırınca polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde bulunan üst geçide çıkan bir kişi intihar etmek istedi. Elindeki telefonla konuştuğu bir kişi ile tartışan şahsın öz çekim yaptığı görüldü. Bu sırada şahsı gören bazı vatandaşlar intihardan vazgeçirmek için uyarıda bulundu. Öfkelenen şahıs kendisini uyaran vatandaşlara ve belediye çalışanlarına saldırdı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı.

Elsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladıElsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladı
TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildiTIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Ergani’de atıyla gezen genç, baraj gölüne düşerek boğulduErgani’de atıyla gezen genç, baraj gölüne düşerek boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.