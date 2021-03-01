Önce parayla aldılar, sonra dolandırdılar

Bulanık ilçe merkezinde oturan ve geçimini düğünlerde müzisyenlik yaparak sağlayan evli ve 5 çocuk babası Sinan Koçak (37) pandemi döneminde hayvan alım satımı yapmaya başladı. Koçak, 2020'nin Aralık ayında tanıştığı Salih Y. (44) ve İbrahim Halil D. (41) adlı kişilere ilk olarak 100 bin lira değerinde 50 dana, ikinci alışverişlerinde ise yine peşin para olmak üzere 150 bin lira değerinde 75 dana satın alttı. Güven sağlayan Salih Y. ve İbrahim Halil D., üçüncü kez düve istediklerini belirttiği Koçak'a, ödemeyi ise iki gün sonra yapacaklarını söyledi.

'HAYVANLARI KENDİ ELLERİMİZLE TÜRKÜLER SÖYLEYEREK YÜKLEDİK'

Sinan Koçak, güvendiği için 260 bin lira ödemek koşuluyla 85 düve verdiğini belirterek, "Kayseri'ye hayvan verdiklerini bu nedenle benden iki gün müsaade istediler. Bende hayvan sahiplerine sordum. Bana, 'Evleri belli, çoluk çocukları var. Onlarda bizim gibi insan' diyerek kabul ettiler. Ben de ilçede 11 kişiden 260 bin lira değerinde 85 düve topladım. Hayvan başı 50 lira komisyon alıyordum. Hayvanları da türküler eşliğinde kendi ellerimizle kamyonlara yükledik. İki gün oldu 3 ay ortada bir şey yok. Çok kötü durumdayız" diye konuştu.