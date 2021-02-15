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  4. Önce park halindeki otomobile çarpıp, daha sonra iş yerine daldı: 1 yaralı

Önce park halindeki otomobile çarpıp, daha sonra iş yerine daldı: 1 yaralı

15.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi.Kaza, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi tramvay yolu üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevin Ö. idaresindeki 41 EC 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle önce park halindeki bir otomobile, daha sonra ise bir iş yerinin vitrinine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Nevin Ö. ve Necmi S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle iş yerinin vitrini ise büyük hasar gördü.

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