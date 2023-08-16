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  4. Önce polis sonra bir başkası denedi bir türlü çıkmadı... Koşarak geldi, boğazına sakız kaçan şoförün hayatını böyle kurtardı! O anlar kamerada

Önce polis sonra bir başkası denedi bir türlü çıkmadı... Koşarak geldi, boğazına sakız kaçan şoförün hayatını böyle kurtardı! O anlar kamerada

16.08.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta seyir halindeyken boğazına sakız kaçan şoför fenalaşınca trafik polisi durumu fark etti. Yardıma koşan polis, heimlich manevrasıyla şoföre yardım etmeye çalıştı. Ancak şoförün boğazına kaçan sakız bir türlü çıkmadı. Polis, başarılı olamayınca çevredeki biri daha aynı şeyi denedi ancak o da başarılı olamadı. Sakız çıkmayınca en sonunda koşarak yardım etmeye gelen başka bir vatandaş doğru heimlich manevrasıyla şoförün hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

Beşiktaş'ta 10 Ağustos Perşembe akşam saatlerinde turistleri taşıyan servis şoförü boğazına sakız kaçtığı için bir anda fenalaştı. Şoförün iyi olmadığını farkeden bir trafik polisi, aracı durdurarak yardıma koştu. Polis, şoförün boğazına sakız kaçtığını söylemesi üzerine, heimlich manevrası yapmaya çalıştı. Ancak şoförün boğazına kaçan sakız bir türlü çıkmadı. O sırada başka birisi gelerek o da heimlich manevrasıyla yardım etmeye çalıştı. Ancak o da başarılı olamadı. Şoförün bayılmak üzere olduğunu gören Sinan Kaya adlı bir vatandaş koşarak yardım etmeye geldi. Doğru heimlich manevrası yapan Kaya, şoförü ölümden kurtardı.

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OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, şoförün boğazına sakız kaçtığı için fenalaştığı, ardından trafik polisinin aracı durdurarak şoföre yardım ettiği anlar yer alıyor.

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Şoförün boğazındaki sakızın çıkmaması üzerine olay yerine koşan Sinan Kaya'nın doğru heimlich manevrasıyla şoförü kurtardığı görülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş heimlich manevrası

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