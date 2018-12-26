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Önce polisi aradı ardından olay yerinden hızla kaçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 02:23 | Son Güncelleme

Adana’da müstakil evin bahçesinde silahlı kavga meydana geldi. Olayda 1 kişi ölürken 2 kişide yaralandı. Şüpheli ise polisi arayarak olay yerinden kaçtı.

Önce polisi aradı ardından olay yerinden hızla kaçtı!

Olay, Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan K. (51), Soner D. (32), ve yanlarında bulunan Bilal K. ile A.Ç isimli kişinin oturduğu eve gittiler. Evin içerisine giren şahısları gören A.Ç tabanca ile ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda, Erhan K. Soner D. ve ismi öğrenilemeyen kişi kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı gerçekleştiren A.Ç 155 polis ihbar hattını arayarak bir kişiyi taksi ile hastaneye gönderdiğini ve 2 kişinin de olay mahallinde yaralı olduğu ihbarı yaparak olay yerinden hızla kaçtı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bilal K.’yi Adana Balcalı Hastanesine kaldırırken olay mahallinde bulunan Erhan K.’ın ise hayatını kaybettiğini belirledi. Ticari taksi ile de Seyhan Devlet Hastanesine getirilen Soner D. tedavi altına alındı.

Erhan K.’ın cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polis kaçan zanlıyı yakalama çalışması başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
adana cinayet silahlı saldırı

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