Önce sağlığına sonra babasına kavuştu

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - İç savaşın sürdüğü Suriye'de prematüre dünyaya gelen ve beslenme bozukluğu nedeniyle 10 aydır yaşam mücadelesi veren Hasan bebeğe, tedavi için getirildiği Türkiye'de sağlık çalışanları sahip çıktı.

Suriye'de bir hastanede gördüğü tedaviden sonuç alınamayınca Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan bebek, doktorların çabasıyla yaşam savaşını kazandı.

Anne ve babası yanında olmayan bebeğe sahip çıkarak hem tedavisini hem de bakımını üstlenen sağlık çalışanları, Göç İdaresi İl Müdürlüğü aracılığıyla Hasan Junaid'in babasına da kavuşmasını sağladı.

Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasan bebek kendilerine getirildiğinde genel durumumun bozuk olduğunu ancak tedaviye olumlu cevap verdiğini söyledi.

Uygulanan tedavi sayesinde bebeğin sağlık sorunlarının büyük ölçüde giderildiğini anlatan Saltık, "Hastamızın önemli oranda beslenme bozukluğu vardı. Yanında anne, baba veya başka bir yakını da bulunmamaktaydı. Acil serviste gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından tedavisini başlattık. Yakını olmayan hastaların takibi hem bizler için hem personelimiz için zor oluyor çünkü aynı serviste yaklaşık 30 hasta var ve hemşirelerin bu durumda hastaya özveriyle ekstradan emek vermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.