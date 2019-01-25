Önce sahilde dolaştı, sonra denize girdi! Antalya'da garip olay

Denizde dev dalgalarla mücadele etmeye çalışan domuz bir vatandaşın cep telefonuyla kayda alındı. Dalgalar nedeniyle sahile geri itilmesine rağmen denize girmekte kararlı olan yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Antalya genelinde etkili olan fırtına nedeniyle yolunu şaşırıp dağlardan sahile indiği tahmin edilen bir yaban domuzu, sahilde dolaşıp denize girdi.

Her defasında açılmak için denize giren ve dalgalar tarafından sahile geri itilmesine rağmen pes etmeyen domuzunun dalgaların arasında gözden kaybolduğu görüldü.