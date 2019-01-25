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Önce sahilde dolaştı, sonra denize girdi! Antalya'da garip olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 08:35 | Son Güncelleme

Antalya'nın Konyaaltı sahiline inen yaban domuzu görenleri şaşırttı. Etkili olan fırtına nedeniyle yolunu şaşırıp dağlardan sahile inen yaban domuzu, sahilde dolaşıp, denize girdi.

Denizde dev dalgalarla mücadele etmeye çalışan domuz bir vatandaşın cep telefonuyla kayda alındı. Dalgalar nedeniyle sahile geri itilmesine rağmen denize girmekte kararlı olan yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaban domuzları sahile indi

Antalya'nın Konyaaltı sahiline inen yaban domuzunun dev dalgalarla mücadelesi amatör kameralara yansıdı.
Antalya genelinde etkili olan fırtına nedeniyle yolunu şaşırıp dağlardan sahile indiği tahmin edilen bir yaban domuzu, sahilde dolaşıp denize girdi.
Dev dalgalarla mücadele eden domuzunu çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Her defasında açılmak için denize giren ve dalgalar tarafından sahile geri itilmesine rağmen pes etmeyen domuzunun dalgaların arasında gözden kaybolduğu görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
yaban domuzu Antalya Konyaaltı

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