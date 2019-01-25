Önce sahilde dolaştı, sonra denize girdi! Antalya'da garip olay

Denizde dev dalgalarla mücadele etmeye çalışan domuz bir vatandaşın cep telefonuyla kayda alındı. Dalgalar nedeniyle sahile geri itilmesine rağmen denize girmekte kararlı olan yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.
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