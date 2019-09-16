Önce sahiplendiler, sonra sıkı dost oldular

Amasya’nın Merzifon ilçe Fatih İlkokulu öğretmenleri sokakta buldukları kediyi sahiplendi.

Amasya’da, öğretmen ve öğrencilerin “Gece” adını verdikleri kedi okulun gözdesi olurken öğrencilerin derslere olan motivasyon da ’Gece’ sayesinde arttı. Öğretmen Sadık Aslan ile kedi ece arasında da bir dostluk oluşurken ’Gece’ kendisini sahiplenen Sadık öğretmenin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Fatih İlkokulu öğretmeni Sadık Arslan, “Gece’yi okula bir öğretmen arkadaşımız getirmişti, kısa sürede Gece bize, biz de Gece’ye alıştık. Çocuklar teneffüslerde Gece ile birlikte zaman geçirmekten çok hoşlanıyor. Evden getirdikleri sütlerle geceyi besliyorlar. Gece yorulduğu zaman genellikle sınıftaki öğretmen sandalyelerini kullanıyor. Geceyi sandalyeden kaldırmak isterken çok eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor. Çocuklar hem çok mutlu oluyor hem de hayvan sevgisini yaşayarak öğrenmiş oluyorlar” dedi.

Video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girerken izleyenlerin gülümsemelerini sağlıyor.



