Önce sapık şimdi İstiklal Marşı tartışması! İstanbul Barosu'nda ortalık sakinleşemedi

İstanbul Barosunda tansiyon yüksekten seyir etmeye devam ediyor. 2024-2026 dönemi başkanlık seçimleri sırasında, meslekten men edilmesine rağmen kurula gelen tacizci Muhittin Köylüoğlu, kargaşaya yol açmıştı. Baroda gerginlik rüzgarı esmeye devam ediyor.

İSTİKLAL MARŞI TARTIŞMASI

Baro seçimleri sırasında, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda ilginç bir tartışmaya sahne oldu. Toplantı esnasında avukatlardan bazıları açılışta İstiklal Marşı’nın okunmadığını öne sürerek Divan Başkanı Bahri Bayram Belen’e itiraz etti.

KURUL KARAR VERDİ

İstiklal Marşı’nın okunmadığı gerekçesiyle bir grup avukat, toplantı sırasında Divan Başkanı Belen’e, tepki gösterdi. Belen, marşın saygı duruşunun ardından okunduğunu belirtse de tepkiler devam etti. Tartışma alevlenince İstiklal Marşı’nın yeniden okunup okunmaması konusunu genel kurulun oyuna sundu.

ÇOĞUNLUK TEKRAR OKUNMASINI TERCİH ETTİ

Oylama sonucu avukatların çoğunluğu İstiklal Marşı’nın yeniden okunması yönünde oy kullandı.Bu kararın ardından İstiklal Marşı tekrar okundu ve salondaki gerilim son buldu.