Önce sattılar, sonra çaldılar! Kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti

Arnavutköy’de park halindeki bir otomobilin çalınması olayıyla ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma sırasında şüphelilerin hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin otomobili çalmak için başka bir otomobille geldiği görülüyor.

Polis, şüphelilerin bir süre önce satışını yaptıkları otomobili, park halindeyken yedek kontak anahtarını kullanarak çaldığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden K.İ. (24)’yi yakalamak için Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. 6 suç kaydı olduğu anlaşılan K.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 3 tabanca ile çeşitli türlerde toplam 104 mermi bulundu.

Şüphelinin işlemleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, çetenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)





