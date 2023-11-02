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  4. Önce sattılar, sonra çaldılar! Kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti

Önce sattılar, sonra çaldılar! Kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti

02.11.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da otomobil hırsızlarının kullandığı yöntem 'pes' dedirtti. İddiaya göre çete üyesi bir şüpheli, sattıkları otomobili bir süre sonra park halindeyken, yedek kontak anahtarını kullanarak çaldı. Şüpheli, polis tarafından yakalanırken, evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ile 104 mermi ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Önce sattılar, sonra çaldılar! Kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti

Arnavutköy’de park halindeki bir otomobilin çalınması olayıyla ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma sırasında şüphelilerin hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin otomobili çalmak için başka bir otomobille geldiği görülüyor.

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Polis, şüphelilerin bir süre önce satışını yaptıkları otomobili, park halindeyken yedek kontak anahtarını kullanarak çaldığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden K.İ. (24)’yi yakalamak için Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. 6 suç kaydı olduğu anlaşılan K.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 3 tabanca ile çeşitli türlerde toplam 104 mermi bulundu.

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Şüphelinin işlemleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, çetenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Otomobil hırsızlık

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