Önce şehit ateşi ardından kaza... Peş peşe acı haberler

Şehit Abakay’ın cenaze törenine katılmak isteyen yakınları Batman’dan Muş’a gelen yakınlarının içinde bulunduğu 21 BF 066 plakalı kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen kamyonette 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Pençe Kilit operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Abakay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.
(AA-DHA-İHA)