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  4. Önce şehit ateşi ardından kaza... Peş peşe acı haberler

Önce şehit ateşi ardından kaza... Peş peşe acı haberler

22.09.2024 16:03
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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu. Şehidin Muş'taki ailesinin evine kahreden haber ulaştı. Cenaze törenine katılmak için Muş'a doğru kamyonetle yola çıkan yakınları trafik kazası geçirdi. 70 metre yükseklikten yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Şehit Abakay’ın cenaze törenine katılmak isteyen yakınları Batman’dan Muş’a gelen yakınlarının içinde bulunduğu 21 BF 066 plakalı kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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70 METRE YÜKSEKLİKTEN YUVARLANDI

İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen kamyonette 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

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ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Pençe Kilit operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Abakay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

(AA-DHA-İHA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası şehit Muş
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