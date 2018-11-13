Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Olay iddialara göre geçen yıl Mart ayında meydana geldi. Evden kaçan ve olay tarihinde 17 yaşında olan Ü.G, bir evde alıkonulduğunu polise ihbar etmesi üzerine 11 gün sonra bulundu. Genç kız, 10 gün boyunca 20 yaşındaki Ümit K.’nın, kendisine evinde uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ileri sürerek, 200 TL karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ümit K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında da 1. Ağır Ceza Mahkemesine, tecavüz, alıkoyma ve fuhuş yaptırmak suçlarından dava açıldı.

“UYUŞTURUCU HAP VERİP TECAVÜZ ETTİ”

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; mahkemede iddiasını tekrar eden genç kız Ümit K.’nın fuhuş parasının yarısını kendisine verdiğini söyleyerek “Gidecek yerim yoktu ve ailem beni kabul etmez diye düşündüğüm için Ümit K’nın dediklerini yapıyordum” dedi. Ümit K., ise suçlamaları reddederek “Ü.G. ile ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Ama söylediği gibi onu evime götürmedim. Uyuşturucu madde vermedim. Cinsel ilişkiye de girmedim. Bana iftira atıyor. Kesinlikle ona fuhuş yaptırmadım. Benim hayatımla oynuyor.” diyerek kendini savundu.