HABER

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:08 | Son Güncelleme

Samsun'da Ü.G. isimli genç kız, kendisine tecavüz ettiğini ve zorla fuhuş yaptırdığını öne sürdüğü Ümit K.’dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanıp cezaevine konulan Ümit K., 1 yıl sonra cezaevinden tahliye olunca Ü.G. ile evlendi. Ancak, genç kız bir ay sonra takıları da alıp kayıplara karıştı. Ümit K. ise yargılandığı tecavüz davasından beraat etti.

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Olay iddialara göre geçen yıl Mart ayında meydana geldi. Evden kaçan ve olay tarihinde 17 yaşında olan Ü.G, bir evde alıkonulduğunu polise ihbar etmesi üzerine 11 gün sonra bulundu. Genç kız, 10 gün boyunca 20 yaşındaki Ümit K.’nın, kendisine evinde uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ileri sürerek, 200 TL karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ümit K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında da 1. Ağır Ceza Mahkemesine, tecavüz, alıkoyma ve fuhuş yaptırmak suçlarından dava açıldı.

“UYUŞTURUCU HAP VERİP TECAVÜZ ETTİ”

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; mahkemede iddiasını tekrar eden genç kız Ümit K.’nın fuhuş parasının yarısını kendisine verdiğini söyleyerek “Gidecek yerim yoktu ve ailem beni kabul etmez diye düşündüğüm için Ümit K’nın dediklerini yapıyordum” dedi. Ümit K., ise suçlamaları reddederek “Ü.G. ile ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Ama söylediği gibi onu evime götürmedim. Uyuşturucu madde vermedim. Cinsel ilişkiye de girmedim. Bana iftira atıyor. Kesinlikle ona fuhuş yaptırmadım. Benim hayatımla oynuyor.” diyerek kendini savundu.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra mahkemeye gelen genç kız daha önceki ifadelerinin asılsız olduğunu belirterek, ” Ümit K. bana elini sürmedi. Sadece olaydan sonra ailemin yanından alınıp yurda verildiğim için sağlıklı ifade veremedim. Ümit K.’dan şikayetçi değilim” diye konuştu. Bunu üzerine mahkeme, yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalan Ümit K., suç vasfının değişme olasılığı dikkate alarak Ümit K.'yı tahliye etti.

EVLENDİ, TAKILARLA KAÇTI

Ümit K, cezaevinden çıktıktan sonra genç kızla görüşmeye devam etti. Yaklaşık 1 ay önce de Ü.G. ile evlendi. Ancak, genç kız bir sabah kendisine takılan yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. Şaşkına dönen Ümit K., boşanma davası için başvuru yaptı.

Öte yandan ağır ceza mahkemesinde yargılaması devan eden Ümit K., son kez hakim karşısına çıktı. Ümit K. beraat etti.

PARTNER17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!
Beyoğlu'nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı (3)Beyoğlu'nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı (3)
Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybettiÜnlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun cinsel istismar tecavüz şikayet

En Çok Okunan Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

İlginizi Çekebilir

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.