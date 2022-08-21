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Önce silah sesi duydular, ardından korkunç manzarayla karşılaştılar! Çocukların feryadı yürekleri dağladı

21.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Apartman dairesindeki silah seslerini duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Ali Özdoğan'ı (54) apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Polisin yaptığı incelemede, Özdoğan'ın silahla vurulduğu anlaşıldı. Polis, olayın cinayet olma ihtimaline yönelik şüpheli olarak düşünülen D.K.'yı gözaltına aldı. Babalarının cenazesini gören çocuklarının feryadı ise yürekleri dağladı. İşte olayın detayları...

Önce silah sesi duydular, ardından korkunç manzarayla karşılaştılar! Çocukların feryadı yürekleri dağladı

Korkunç olay, Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi 1080. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde çıkan tabanca seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Ali Özdoğan'ı (54) yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tabancayla vurulduğu anlaşılan Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Özdoğan'ın cenazesi, otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayın cinayet olma ihtimaline yönelik şüpheli olarak düşünülen D.K.'yı gözaltına aldı. 4 çocuk babası Ali Özdoğan'ın AFAD'ta çalıştığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırıkkale
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