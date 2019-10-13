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Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’nın 5.

Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar

Barış Pınarı Harekatı’nın 5. günü akşam saatlerinde Tel Abyad Gümrük Kapısı’nın ele geçirilmesinin ardından Türkiye sınırından 4 zırhlı araçla Tel Abyad gümrüğüne geçen Türk askerleri, YPG’ye ait bez parçaları indirerek, Suriye Milli Ordusu bayrağını dikti. Askerler daha sonra da şükür secdesini kıldı.
Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış pınarı Harekatı’nın 5. gününde Tel Abyad Gümrük Kapısı ele geçirildi. Gümrük kapısında kontrolün sağlanmasının ardından sınırın Türkiye tarafındaki 4 zırhı araç ile Tel Abyad gümrüğüne geçen Türk askerleri, YPG’ye ait bez parçaları indirerek, Suriye Milli Ordusu bayrağını dikti. Askerler daha sonra da şükür secdesini eda etti.

Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar

Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar

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