Önce şok yaşadı, sonra rahat nefes aldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis, pazarlarda yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için önce broşür dağıttı ardından da bir kadının çantasını habersiz olarak alıp uzaklaştırdı. Çantasını bulamayan kadın önce şok yaşadı, polislerin uyarması ile rahat bir nefes aldı.
İnegöl polisi pazarlarda yaşanan çanta ve benzeri hırsızlıklara karşı dikkat çekmek için ekipler halinde alışveriş yapan kişileri önce sözlü olarak uyardı ardından daha önce basılan broşürleri kendilerine verdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polisleri, hırsızlık olayına dikkat çekmek için bir kadının arkasına bıraktığı çantayı alıp uzaklaştı. Çantasının alındığını fark etmeyen kadını yine bir polis uyardı. Ne yapacağını şaşıran kadının önce şok yaşadı, ardından da polislerin kendisini bilgilendirmesi ile rahat bir nefes aldı.
Amaçlarının vatandaşları hırsızlık olayına karşı uyarmak olduğunu söyleyen polisler benzer uygulamaları bundan sonra da yapacaklarını söyledi.
FOTOĞRAFLI
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi
İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi
AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti
Mısır mumyalarının formülü bulundu
İYİ Parti'de Meral Akşener'in A Takımı belli oldu
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum