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  4. Önce sopayla darbettiler, ardından silahla vurdular! Polis ekipleri tarafından yakalandılar

Önce sopayla darbettiler, ardından silahla vurdular! Polis ekipleri tarafından yakalandılar

21.12.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, bir kişiyi sopayla darbedip, silahla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin, darp ettikleri ve silahla vurdukları gencin görüntülerini sosyal medyadan yayınladıkları ortaya çıktı.

Mersin'de bir kişi önce evde sopa ile darp edildi daha sonra sokak ortasında silahla vuruldu. Olaya ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı, diğeri ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN YAYINLADILAR

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir şahsın silahla bir kişiyi yaraladığı ve başka bir şahsın aynı kişiyi sopa ile darp ettiği görüldü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Yılmaz T.'yi ve Yunus Emre T.'yi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından kişiyi hürriyetten yoksun bırakma ve yaralama suçu ile adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz T. tutuklanırken, Yunus Emre T. ise görevli memurlara mukavemet ve kamu malına zarar verme suçuyla sevk edildiği mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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