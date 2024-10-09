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  4. Önce soyundu, sonra saldırdı... İnanılmaz olayın sebebi zeytin toplamak oldu

Önce soyundu, sonra saldırdı... İnanılmaz olayın sebebi zeytin toplamak oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
09.10.2024 09:58
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Kahramanmaraş'ta dün garip olaylar yaşandı. Aralarında zeytin bahçesinden dolayı husumet olan Ramazan G. ve akrabası Gülsüm A. arasında tartışma çıktı. Bahçenin kendisinin olduğunu iddia eden Ramazan G., Gülsüm A.'nın komşularıyla zeytin topladığını görünce hakaret edip, kıyafetlerini çıkartarak kadınlara saldırdı. Kadınlar jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, aralarında zeytin bahçesinden dolayı husumet bulunan şahıs, kadınların zeytin topladığını görünce önce hakaret etti, sonra soyunarak üzerlerine saldırdı.

SEBEP ZEYTİN BAHÇESİ

Edinilen bilgiye göre, Andırın'ın Kızık köyünde Ramazan G. ile akrabası olan Gülsüm A. arasında, evin yakınlarında bulunan zeytin bahçesinden dolayı husumet oluştu.

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Bahçenin kendisinin olduğunu iddia eden Ramazan G. ile Gülsüm A. ailesi arasında zaman zaman tartışma yaşanıp, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olay günü Gülsüm A. yanına oğlu Yusuf A., komşuları Hava A., Fatma K. ve Fatma U.'yu alarak zeytin bahçesine zeytin toplamaya gitti.

ÜZERLERİNE SALDIRDI

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Bir süre sonra kadınların yanına gelen Ramazan G. zeytin bahçesinden çıkmalarını istedi. Konuşma tartışmaya dönünce Ramazan G., bir anda gömleğini ve pantolonunu çıkararak hakaretler edip, Gülsüm A.'ya saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar önce şok yaşarken Ramazan G.'yi olay yerinde Yusuf A. tutarak engellemeye çalıştı. Gülsüm A. ise elindeki sopayla, üzerine gelen Ramazan G.'yi uzaklaştırmaya çalıştı.

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Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadınlar jandarmaya giderek Ramazan G.'den şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
zeytin Kahramanmaraş saldırı
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