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  4. Önce Suriyeliler sonra Afganlar... Şimdi sırada Lübnanlılar mı var? Uzman isim tek tek anlattı: "Türkiye'ye gelme ihtimalleri çok yüksek"

Önce Suriyeliler sonra Afganlar... Şimdi sırada Lübnanlılar mı var? Uzman isim tek tek anlattı: "Türkiye'ye gelme ihtimalleri çok yüksek"

02.10.2024 10:10
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Türkiye sürecin en başından beri Gazzeli mazlumların yanında! İsrail'e karşı tüm dünyayı daha yüksek sesle protestoya çağıran Türkiye, BM'de de bu tutumunu sürdürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her fırsatta dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıldığını ifade ediyor.

Önce Suriyeliler sonra Afganlar... Şimdi sırada Lübnanlılar mı var? Uzman isim tek tek anlattı: "Türkiye'ye gelme ihtimalleri çok yüksek"

Lübnan'daki kriz sonrası savaştan kaçanların ilk adresinin Türkiye olacağı değerlendirmesi yine gündeme geldi. İsrail'in hava saldırısı yaptığı günün ertesinde, Lübnan'dan Türkiye'ye gelen uçaklar dopdoluydu.

Ekol TV'nin canlı yayınına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez,

'Lübnan'da savaştan kaçanların Türkiye'ye gelme ihtimali var ama şu anda Lübnan içerisindeki güvenli bölgelere gidiyorlar. İsrail'in durmayacağı da aşikar, Beyrut'un güneyi derken muhtemelen kuzeyine doğru çıkacak.' dedi.

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Sözlerine devam eden Dönmez;

'Türkiye açısından bakarsak bizim pozisyonumuz çok doğru, İsrail'in yaptıklarını net şekilde eleştiriyor. İsrail'in gücünü aşan bir hamle Lübnan hamlesi, ABD de bu işin arkasında.

"SAVAŞTAN KAÇANLAR TÜRKİYE'YE GELEBİLİR"

Türkiye göç dalgasına tabi ki önlen alıyordur. Lübnan'dan Türkiye'ye bir göç dalgası gelme ihtimali çok yüksek. Güvenlik güçlerinin teyakkuzda olması gerekiyor.

Avrupa göç dalgasından çok korkuyor, büyük bir göç karşıtlığı var. Kaynakları kendileri için kullanamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar, ilk kesinti yapılan yer de eğitim oldu. Özellikle Almanya, göçmenlerin gelmesinden çok korkuyor. Bunu Avrupa için de genelleyebiliriz.

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Türkiye gibi ülkeleri tampon bölge olarak destekliyorlar. Avrupa, bu siyaseti çok seviyor.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Gazze
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