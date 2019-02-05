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Önce taciz etti, sonra 3 kişiyi vurarak yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde, alkollü geldiği pastanede kadın müşteriyi taciz eden Levent G.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, alkollü geldiği pastanede kadın müşteriyi taciz eden Levent G. (31), çalışanlar tarafından uzaklaştırıldıktan 15 dakika sonra tekrar geldi. Levent G., pastanedeki 3 çalışanı tabancayla vurup, yaraladı.
Olay, Pazar günü saat 09.00 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 254 sokakta bulunan pastanede meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen Levent G., dükkanda müşteri olarak bulunan kadından telefon numarasını istedi. Pastane personeli tarafından iş yerinden uzaklaştırılan Levent G., yaklaşık 15 dakika sonra, elinde tabancayla geri geldi. Personel A.K., M.K. ve E.B.'yi tabancayla vurarak yaralayan Levent G., daha sonra tehditler savurup uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Levent G., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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