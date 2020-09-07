HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Önce taciz, sonra kapkaç

Önce taciz, sonra kapkaç

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Mersin’de yolda yürüyen kadına önce sözlü cinsel tacizde bulunup, ardından elindeki çantayı ’kapkaç’ yöntemiyle alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Önce taciz, sonra kapkaç

Mersin’de yolda yürüyen kadına önce sözlü cinsel tacizde bulunup, ardından elindeki çantayı ’kapkaç’ yöntemiyle alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, kadının arkasından gelen şüpheli, çantayı alarak bölgeden uzaklaşıyor.
Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli yabancı uyruklu müşteki kadın, polisi arayarak merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Sait Çiftçi Caddesi üzerinde alışverişten evine doğru yaya olarak yürüdüğü sırada, arkasından gelen bir şahıs tarafından önce sözlü olarak taciz edildiğini, daha sonra ise elindeki çantasının aynı kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alındığını söyleyerek, şüpheliden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin M.K. isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan sorgu ve incelemelerde şüphelinin kadına önce sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğu ardından da çantayı alarak kaçtığı belirlendi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, hem cinsel taciz hem de kapkaç suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı hakkındaki kapkaç suçlamalarıyla ilgili sorulara cevap vermeyen şahıs, taciz iddiasına da ’yok öyle bir şey’ diye cevap verdi.
Öte yandan, olay anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre akşam saatlerinde yolda yürüyen kadının arkasından gelen şüpheli, bir anda çantayı alarak kaçmaya başlıyor. Olaydan sonra kadın yere düşerken, çevredeki vatandaşlar da kaçan zanlıyı kovalıyor.

Önce taciz, sonra kapkaç

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
'Yanlış bir ön yargı var' dedi ve uyardı! 100 vakadan 40’ı...'Yanlış bir ön yargı var' dedi ve uyardı! 100 vakadan 40’ı...
Bu çekici cool Fransızı yakından tanıyalımBu çekici cool Fransızı yakından tanıyalım
En Çok Okunan Haberler
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
2020 DGS sonuçları açıklandı! 2020 DGS sonuçları öğrenme ekranı! AÖF mezunları için ÖSYM AİS sorgulama!
2020 DGS sonuçları açıklandı!
Gökçen Ocak'ın yardım çığlığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, 'Fuat Ocak Tutuklansın' etiketi gündem oldu
Sosyal medyadan bir yardım çığlığı daha
İstanbul trafiğinde 'çiğ köfteli' maganda!
İstanbul trafiğinde 'çiğ köfteli' maganda!
Üsküdar'da inanılmaz kaza! Kebapçı dükkânının içine girdi
Üsküdar'da inanılmaz kaza! Kebapçı dükkânının içine girdi
'Yanlış bir ön yargı var' dedi ve uyardı! 100 vakadan 40’ı...
'Yanlış bir ön yargı var' dedi ve uyardı! 100 vakadan 40’ı...
Muş'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.