Önce takip etti, sonra eliyle ağzını kapattı! Yaşlı kadına yaptıkları anbean kameraya yansıdı

Olay, 1 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. G.A.’yı sokakta takip eden kişi, kadının arkasından oturduğu apartmana girdi. Şüpheli, G.A.’nın kolundaki çantayı almaya çalıştı. Bu sırada G. A., direnip, bağırarak yardım istemeye çalıştı. Ancak şüpheli, G.A.’nın ağzını eliyle kapatıp, çantayı alarak kaçtı.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Çevredekilerin yardımına koştuğu G.A.’nın ihbarıyla, olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.H.K. (27) olduğunu tespit etti. Toros Mahallesi’ne gittiği saptanan şüpheli, sokakta yürüdüğü sırada yakalandı. Şüphelinin, içinden 200 TL aldığı çantayı da sokaktaki bir çöp konteynerine attığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli, parayı harcadığını, cep telefonunu da yakalanmamak için almadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.