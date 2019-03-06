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Önce takip ettiler, sonra yakaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 02:04 | Son Güncelleme

Bursa’da uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri, takip sonucu yakaladıkları araçtan 30 gram metamfetamşn ele geçirdi.Karacabey’de uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri içerisinde Ç.A, K.U., M.A.

Önce takip ettiler, sonra yakaladılar

Bursa’da uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri, takip sonucu yakaladıkları araçtan 30 gram metamfetamşn ele geçirdi.
Karacabey’de uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri içerisinde Ç.A, K.U., M.A. ve A.U. şahıslarının bukunduğu aracı takibe aldı. Takip sonucu yakalanan araçta ve yakalanan şahısların üst aramasında 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan K.U. isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan aranması olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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