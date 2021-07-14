Önce takla attı ardından alev aldı! Kendini araçtan atarak canını kurtardı

Kaza, Uşak-Kütahya karayolu üzerinde Beylerhan köyü kavşağında meydana geldi. İddialara göre, Abdullah Kurmen (52) otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SON ANDA ARABADAN ATLADI

Şarampole uçan araç önce takla attı, sonrasında da alev aldı. Alev alan araç sürücüsü Kurmen, kendisini son anda arabadan attı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken kazada yaralanan araç sürücüsü sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan dolayı belli bir süre kapanan trafik normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



