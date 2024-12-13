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  4. Önce taksiciye ardından amca evine bıçaklı saldırı! Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs mahkeme tarafından serbest bırakıldı

Önce taksiciye ardından amca evine bıçaklı saldırı! Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs mahkeme tarafından serbest bırakıldı

13.12.2024 17:58
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.12.2024 17:58
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Yaşanan dehşet verici bir olayda, bir taksici yolcusunun bıçaklı gasp girişiminden son anda kurtuldu. E.Ü. bıçakla taksici Hakan Paktan'ı göğsünden yaralamaya çalıştı. Paktan bir süre araçta gaspçıyla mücadele etti. Araçtan inen E.Ü. "Bıçağı bana sapla, öldür beni" dedi. E.Ü., olay yerinden kaçıp amcasının evine giderek burada da gasp girişiminde bulundu. Ancak mahkeme uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen E.Ü.'yü serbest bıraktı. Paktan, saldırganın serbest bırakılmasına büyük tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen E.Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici, E.Ü.'ye ücreti söyledi.

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Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen E.Ü., post cihazını istedi. Taksici Paktan, post cihazına ücreti yazdığı sırada E.Ü. belindeki bıçağı çıkararak Paktan'ın göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksici bir süre araç içinde E.Ü. ile boğuştu sonra da emniyet kemerini çözüp araçtan indi. Paktan'ın ardından araçtan inen E.Ü., olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları takside bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde E.Ü.'nün taksici esnafı Hakan Paktan'a saldırması ve boğuşma sonrası Paktan'ın kurtulması yer alıyor.

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TAKSİCİYE SALDIRDI, AMCASINI GASP ETMEK İSTERKEN YAKALANDI

E.Ü.'nün daha sonra amcasının evine giderek gaspa çalıştığı ve ardından jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ü.'nün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Emirhan Ü.'nün bugün öğle saatlerinde de bir kavgaya karıştığı ve polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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YAŞANAN DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yaşanan dehşet anlarını anlatan taksici esnafı Hakan Paktan, “Durağa bir yolcu geldi. 18 yaşlarında. Akgedik Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Arabaya aldım ve yola çıktık. Yola çıktığımda kolunu gösterdi. Kolundan bıçaklandığını söyledi. Gidene kadar sürekli sorular sordum. Çocuktan huylandım. Giderken pencereler kapalıydı. İçerisi sıcaktı. ‘Daraldım pencereyi açabilir miyim?' diyerek pencereyi açtı. Montunun fermuarını açtı. Ben artık iyice huylandım. Akgedik Mahallesi'ne geldiğimizde inerken ‘Ne kadar tuttu?' dedi. Ücreti söyledim. Karttan ödeyeceğini söyledi. Post cihazına limitini girdim. Ne kadar girdiğimi sordu. Elini cebine attı ve benim göğsüme doğru bıçak hamlesi yaptı. Ben de temkinli olduğum için elimi kaldırınca bıçak elime saplandı. Elinden tutarak bıçağı aldım. Emniyet kemeri de takılıydı. Adam yanımda beni öldürmeye çalışıyor ben emniyet kemerine bağlıyım. Daha sonra kendimi zar zor dışarı atım. Attıktan sonra çıktı dışarıya. Bu sefer bıçak benim elimdeydi. ‘Bıçağı bana sapla, öldür beni' dedi. Sonra kovaladım ve 112 Acil Servis'i aradım. Ne yapacağımı bilemedim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey geldi başıma. Ambulans ve jandarma geldi. Onlar gelmeden önce Kadir diye bir arkadaşım gelmişti” dedi.
E.Ü.'nün daha sonra amcasının evine giderek gaspa çalıştığı ve ardından jandarma ekiplerince yakalandığını söyleyen Paktan, “Böyle bir olay yaşadım. Kaçan kişi yengesinin evine gaspa gitmiş. Kapıyı zorlamış onlar da jandarmaya haber vermişler. Jandarma onların haberi üzerine bu kişiyi yakaladı. Biz o sırada Kadir arkadaşımla hastaneye gidecektik. Jandarma durumu haber verince geri dönerek jandarmaya giderek ifademizi verdik. İfademizi verdikten sonra oradan ayrılarak hastanede tedavi oldum” ifadelerini kullandı.

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“YARIN BAŞKA BİR TAKSİCİYE ZARAR VERMEYECEĞİ NE MALUM”

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Paktan, “Öğrendim ki bu şahıs hakim tarafından serbest bırakılmış. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Beni öldürmeye teşebbüs etmiş bir şahsı hakim serbest bırakıyor. Nasıl serbest bırakır? Ben de bu olayın üzerine gittim. Cumhuriyet savcısıyla görüştüm ve görüntülerinin olduğunu bildirdim. Savcılık da gerekli kamera kayıtlarını alarak tekrardan suç duyurusunu başlatacağını söyledi. İnşallah sonu hayırlı biter. Tek temennim bu. Böyle insanlar serbest bırakılmamalı. Bugün bana yapılan yarın başka bir arkadaşa yapılır. Bu şahsı şikayetçi olduğum halde nasıl serbest bırakırlar. Yarın başka bir taksiye binip oradaki arkadaşımıza zarar vermeyeceği ne malum? Bakkalda bir kişiyi bıçaklamayacağı ne malum. Ben kendi imkanlarımla oradan kurtuldum. Allah büyük, bir şekilde kendimi müdafaa ettim ama başka biri can verecekti. Bir çok da örneği var” diye konuştu.
Meslektaşlarından bu tür olaylara karşı dikkatli olmalarını isteyen Paktan, “Herkes ekmek için burada. Tek amacımız evimize ekmek götürebilmek. Eğer kendilerine dikkat etmezlerse yarın öbür gün hayatlarını kaybeder, çoluk çocukları öksüz kalır. Kendilerine dikkat etsinler” dedi.

Taksi esnafı Hakan Paktan'ın yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu gasp taksi amca saldırgan
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