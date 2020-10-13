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Önce tanıtılsaydı: iPhone 12 tanıtılmadan mıknatıslı kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Apple'ın iPhone 12 etkinliğine saatler kala Japon telefon aksesuarı üreticisi MPOW şaşırtıcı bir tanıtım ile karşımıza çıktı. MPOW, iPhone 12 ailesini destekleyecek mıknatıslı kablosuz şarj cihazını fotoğraflarıyla birlikte etkinlik öncesi paylaştı.

Önce tanıtılsaydı: iPhone 12 tanıtılmadan mıknatıslı kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı!

iPhone 12 etkinliğine artık birkaç saat kaldı. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde Apple, iPhone 12 etkinliğini başlatacak ve dört yeni iPhone modelini görücüye çıkartacak. Sızıntılarla birlikte Phone 12 modellerinin birçok özelliği gün yüzüne çıkmış durumda. Buna göre, Phone 12 modellerinin birbirinden farklı özellikleri olduğu gibi ortak bazı özellikleri de var. Bunlardan biri kablosuz şarj özelliği. Dedikodular iPhone 12 ailesinin özel bir mıknatısa sahip kablosuz şarj standardını destekleyeceğini söylüyor. Japon aksesuar üreticisi MPOW'un paylaştığı yeni kablosuz şarj cihazının açıklaması da bu dedikoduları ilginç bir biçimde destekliyor.

iPhone 12 mıknatıslı kablosuz şarj cihazı

MPOW'DAN İPHONE 12'Yİ DESTEKLEYEN MIKNATISLI ŞARJ CİHAZI

MPOW, yeni iPhone'lar için geliştirdiği mıknatıslı kablosuz şarj cihazını tanıttı. Kablosuz şarj cihazının adından da anlayacağınız üzere mıknatıslı bir yapıya ev sahipliği yapıyor ve bu sayede telefona sıkıca tutunuyor. MPOW'un açıklamasına göre bu mıknatıslı mekanizmanın bir benzeri yeni iPhone'ların içinde de bulunuyor. Böylece her iki donanım birbirine kenetleniyor. Diğer kablosuz şarj standlarının aksine bu cihaz, telefonu sabitlemek gerekmeksizin kullanmayı mümkün kılıyor. Bu sayede kablosuz şarj olurken telefonu elinize alıp kullanabiliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda yapılan sızıntılarda iPhone 12 modellerine ait olduğu söylenen bazı kılıflar ortaya çıkmış ve o kılıflarda böyle bir mıknatıslı yapının yer aldığı görülmüştü.

iPhone 12 mıknatıslı kablosuz şarj

''YENİ İPHONE'A'' DAİR İPUCU VERDİ

iPhone 12'den yeni iPhone olarak bahseden MPOW, iPhone 12'ye dair bazı ipuçları da paylaşmış oldu. Aşağıdaki fotoğrafta yer alan iPhone'un, iPhone 12 olduğu söylentisi mevcut. Eğer öyleyse, tıpkı sızıntılardaki gibi iPhone 4 vari bir iPhone 12 modelleriyle karşılaşacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında telefonda üç arka kameranın yer alması, kullanılan modelin iPhone 12 Pro'ya olabileceğini düşündürdü.

iPhone mıknatıslı şarj

Tabi şimdilik tüm bunlar birer öngörüden ibaret. Fakat MPOW'un kablosuz şarj cihazının iPhone 12'den önce tanıtılması oldukça ilginç.

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