Önce tanıtılsaydı: iPhone 12 tanıtılmadan mıknatıslı kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı!

iPhone 12 etkinliğine artık birkaç saat kaldı. Saatler 20:00'ı gösterdiğinde Apple, iPhone 12 etkinliğini başlatacak ve dört yeni iPhone modelini görücüye çıkartacak. Sızıntılarla birlikte Phone 12 modellerinin birçok özelliği gün yüzüne çıkmış durumda. Buna göre, Phone 12 modellerinin birbirinden farklı özellikleri olduğu gibi ortak bazı özellikleri de var. Bunlardan biri kablosuz şarj özelliği. Dedikodular iPhone 12 ailesinin özel bir mıknatısa sahip kablosuz şarj standardını destekleyeceğini söylüyor. Japon aksesuar üreticisi MPOW'un paylaştığı yeni kablosuz şarj cihazının açıklaması da bu dedikoduları ilginç bir biçimde destekliyor.

MPOW'DAN İPHONE 12'Yİ DESTEKLEYEN MIKNATISLI ŞARJ CİHAZI

MPOW, yeni iPhone'lar için geliştirdiği mıknatıslı kablosuz şarj cihazını tanıttı. Kablosuz şarj cihazının adından da anlayacağınız üzere mıknatıslı bir yapıya ev sahipliği yapıyor ve bu sayede telefona sıkıca tutunuyor. MPOW'un açıklamasına göre bu mıknatıslı mekanizmanın bir benzeri yeni iPhone'ların içinde de bulunuyor. Böylece her iki donanım birbirine kenetleniyor. Diğer kablosuz şarj standlarının aksine bu cihaz, telefonu sabitlemek gerekmeksizin kullanmayı mümkün kılıyor. Bu sayede kablosuz şarj olurken telefonu elinize alıp kullanabiliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda yapılan sızıntılarda iPhone 12 modellerine ait olduğu söylenen bazı kılıflar ortaya çıkmış ve o kılıflarda böyle bir mıknatıslı yapının yer aldığı görülmüştü.