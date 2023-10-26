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Önce tartıştığı abisini öldürdü, sonra intihar etti

26.10.2023 23:04 | Son Güncelleme:
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Ankara'da dehşet verici bir olay yaşandı. Ahmet Yusuf Aksu, tartıştığı abisi Mehmet Kürşat Aksu'yu tabancayla vurarak öldürdü. Ahmet Yusuf Aksu daha sonra evin banyosuna girip aynı tabancayla intihar etti. Eve gelip oğullarını kanlar içerisinde gören anne çığlıklara boğuldu.

Önce tartıştığı abisini öldürdü, sonra intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Osman Temiz Mahallesi 1024'üncü sokakta meydana geldi. Aile mensuplarına ait bazı semtlerde fırınları bulunan kardeşler Ahmet Yusuf Aksu ve Mehmet Kürşat Aksu, bilinmeyen nedenle evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Yusuf Aksu, ağabeyi Mehmet Kürşat Aksu'ya mutfakta tabancayla 7 el ateş etti. Ahmet Yusuf Aksu, daha sonra evin banyosuna girip, aynı tabancayla kendine de ateş etti.

Anne Selvi Aksu'nun eve geldiğinde oğlu Mehmet Kürşat'ı mutfakta kanlar içerisinde görüp çığlık atması üzerine, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Uzun süredir birbirlerine küs oldukları öğrenilen iki kardeşin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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