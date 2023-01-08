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Önce telefonda küfürleştiler, sonra buluşup kavga ettiler! Yaralı ve çok sayıda gözaltı var

08.01.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Honaz ilçesinde aralarından daha önceden husumet olduğu bilinen iki aile telefonda birbirleriyle küfürleştikten sonra kavga ettiler. Kavgada bir kişi silahla, bir kişi de darbedilerek yaralandı. Kavga nedeniyle ekipler bölgeye gönderilirken merkezden de yardım istendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kavganın tekrar çıkmaması için güvenlik önlemleri alındı.

Önce telefonda küfürleştiler, sonra buluşup kavga ettiler! Yaralı ve çok sayıda gözaltı var

Denizli’nin Honaz ilçesinde aralarında husumet olan iki ailenin telefonla küfürleştikten sonra silahlı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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SİLAHLAR, SOPALAR...

Olay, Honaz ilçesinde bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan ve bir süre önce barıştıkları öğrenilen iki aile arasında telefonda tartışma çıktı. Çıkan tartışmayla birlikte aile üyeleri silah ve sopalarla birbirlerine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Adem Ç. (26) silahla karnından, Zeynel G. ise darp edilerek yaralandı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya kent merkezinden de ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri 2 yaralıyı hastaneye kaldırırken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve silah muhafaza altına alındı, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan; Honaz Devlet Hastanesi kaldırılan Adem Ç,. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilirken, ekipler tekrar kavga çıkmasın diye bölgede beklemeye geçti.

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Gözaltı Denizli kavga

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