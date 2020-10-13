Önce terörden arındırıldı şimdi ise uyuşturucu tacirlerinden temizleniyor

Yaklaşık 4 yıldır terör örgütlerinin kanlı saldırılarının hedefinde olan ve ülke dışında ya da ülke sınırları içerisinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli bir harekat merkezi olan Gaziantep’te terörün ardından uyuşturucu sevkiyatına da büyük darbe vuruldu. Kentte son bir yılda yapılan yaklaşık bin 500 operasyonda 1 ton 200 kilo esrar, 360 kilo eroin, 32 bin adet hap ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması amacıyla 2014 yılında başlayan ve 22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleşen terör saldırısında iki polisin evinde şehit edilmesi ile biten çözüm sürecinin ardından, ülke içinde ve sınır ötesinde terör örgütleri ile finans kaynaklarına yönelik büyük mücadele başlatılmıştı. Türkiye’de genelinde terör örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatılırken, Suriye’nin Türkiye sınırını kontrol altına alan terör örgütlerine yönelik harekat ve operasyonlara da start verilmişti. Hem içerde hem dışarda operasyonlar

Suriye sınırında bulunan ve kanlı terör saldırıları ile sarsılan Gaziantep’te de hücre evlerine ve terör örgütü yöneticilerine yönelik hız verilen operasyonlarda, DEAŞ, PKK-YPG/KCK gibi terör örgütlerinin yöneticileri ve üyeleri kıskaca alınırken, ülkedeki darbe girişiminin ardından ise FETÖ operasyonlarıyla teröre büyük darbe vurulmaya başlanmıştı. Suriye’de art arda düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı gibi operasyonlarla da ülke gündeminden düşmeyen Gaziantep’te son bir yıldır ise terörün en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine de büyük bir darbe vuruldu.

Sınır güvenliği en üst düzeye çıkarıldı

Terör örgütlerinin Suriye-Türkiye sınırında oluşturduğu terör koridoru dağıtılırken sınır hattında tamamlan beton duvar, kale kol ve kule kol, insansız hava araçları, modern ve teknik gözetleme yöntemleri ile sınır güvenliği arttırılarak terör örgütü üyelerinin ülkeye girmesi önlendi. Suriye sınırındaki Gaziantep’te başarılı operasyonlarla terör örgütleri temizlenirken, en büyük finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticaretini önlemek için önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Uyuşturucu tacirlerinin beli kırıldı

2019 Eylül ayında Gaziantep’te göreve başlayan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kentte helikopter, drone, bomba arama köpekleri, zırhlı araç ve özel harekat polisleri ile yürütülen terör ve asayiş operasyonlarını arttırarak, narko asayiş operasyonlarına dönüştürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da kente yaptığı ziyarette, bölgede uyuşturucuyu bitireceğini açıklamasının ardından daha da artan operasyonlarla kentte o güne kadar okul önlerinde hatta sokaklarda cirit atan uyuşturucu tacirlerinin beli kırıldı