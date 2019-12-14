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Önce tokat, sonra seyir halindeki otomobilden attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:08 | Son Güncelleme

Bursa’da bir sürücü, tokatladığı genç kızı seyir halindeki otomobilden attı.

Bursa’da bir sürücü, tokatladığı genç kızı seyir halindeki otomobilden attı. Sinir krizi geçiren genç kız yol ortasında ağladı.
Olay Osmangazi’ye bağlı Atıcılar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A. ile sürücü B. K. arasından bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Münakaşanın büyümesiyle sürücü B. K. yanında oturan Ayşe A.’ya önce tokat attı, daha sonra seyir halindeyken otomobilden attı. Yol ortasında bayılan Ayşe A. vatandaşlar tarafından ayıltılırken, sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızı hastaneye götürmek istedi. Fakat genç kız panoların arkasına geçerek saklandı. Polis ekipleri Ayşe A’yı ambulansa götürdü. Genç kız, “O kim oluyor da bana tokat atıyor, beni arabadan atıyor?” diye bağırdı. Hastaneye kaldırılan Ayşe A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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