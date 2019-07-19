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Önce uyarı daha sonra ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki il emniyet müdürlüklerine verilen talimatla kentlerde trafik güvenliğini ve akışını tehdit eden ikinci sıra park etmiş araçlar Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) ile denetlenecek.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki il emniyet müdürlüklerine verilen talimatla kentlerde trafik güvenliğini ve akışını tehdit eden ikinci sıra park etmiş araçlar Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) ile denetlenecek. Bu kapsamda hayata geçen uygulama kapsamında Eskişehir’de, ana arter caddeler üzerinde ikinci sıra hatalı park eden araçlar KGYS ile tespit edilerek sürücüleri uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce Temmuz ayı başında ülke genelindeki il emniyet müdürlüklerine verilen talimatla artık kentlerde trafik güvenliğini ve akışını tehdit eden ikinci sıra park etmiş araçlar KGYS ile denetlenecek. Hayata geçen uygulama kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin ana arter caddeleri üzerinde ikinci sıra hatalı park eden araçları KGYS ile tespit ederek sürücülerini uyardı. Ayrıca trafik ekipleri, uygulama kapsamında sürücülere KGYS hakkında bilgi de vererek dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

“Ana arter caddeleri KGYS yardımıyla izlemeler yapıyoruz”
Yapılan uygulamalar ve KGYS hakkında bilgi veren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcı Hakan Biçer, “İçişleri Bakanlığımızın bu aybaşında il emniyet müdürlüklerimize göndermiş olduğu yazıyla, illerimizde bulunan ana arterler üzerindeki caddelerde ikinci sıra hatalı park etmiş araçların trafik akışına ve trafik güvenliğine oluşturduğu engellerden dolayı, bu araçların ilimizde bulunan Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) ve daha sonra yapılacak kamera sistemleriyle denetlenerek takip edilmesi ve cezalandırılması emri verilmiştir. Bu kapsamda biz de şehrimizde, ana arter olarak kabul etmiş olduğumuz Üniversite, Cengiz Topel, Kızılcıklı, Şair Fuzuli, Yunus Emre ve İbrahim Karaoğlanoğlu caddeleri ile Atatürk Bulvarı’nda Kent Güvenliği Sistemi yardımıyla izlemeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İkinci sıra park etmiş araç sürücülerimizi 10-15 gün boyunca uyararak bilgilendirme ve eğitim çalışması yapacağız”
Ayrıca Biçer, sürücülerin belirli süre zarfında KGYS hakkında bilgilendirileceğini de söyleyerek, “Trafiğin akışını olumsuz etkileyen, ikinci sıra park etmiş araç sürücülerimizi 10-15 gün boyunca uyararak bilgilendirme ve eğitim çalışması yapacağız. Böylelikle sisteme geçişi kolaylaştırıyoruz. Bundan sonra kentte bulunan kameralarla izleyerek, ikinci sırada park etmiş araç sürücülerine gerekli cezaları tatbik ederek, plakalarından ulaşıp araçlarının hareketini sağlamak üzere çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda da ilimizde şuan için 4 ana caddeye Kızılcıklı, Şair Fuzuli, Üniversite ve Cengiz Topel caddelerine belediyemizle beraber tabelalarımızı yerleştirdik. Yine bu tabelalarımızı sık sık bu ana arter caddelerimize yerleştirerek sürücülerimizin dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyaracağız. Hatalı parklarda cezamız 108 TL bu şekilde ceza tatbik ediyoruz” dedi.

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza

Önce uyarı daha sonra ceza
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