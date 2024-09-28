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Önce valeyi yaraladı ardından trompetçi 20 bıçak darbesiyle katletti! İlginç ifade: "Yüzümü kopyaladılar, ben değildim"

28.09.2024 15:24
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Antalya'da valeyi bıçakla yaralayan ve ardından farklı bir noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın trompet sanatçısı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle katleden Polat D., polise ilginç bir ifade verdi. Polat D., bu olayları yapanın kendisi olmadığını belirterek, "Yüzümü kopyaladılar, ben değildim" dedi.

Korkunç olayda dün gece 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1986 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde bir restoranın önüne bisikletiyle gelen Polat D. (45), burada vale görevi yapan Osman D. (36) ile henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Polat D. yanında taşıdığı bıçakla Osman D.'yi yaralayıp olay yerinden ayrıldı.

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20 BIÇAKLA KATLETTİ...

Vale, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, hemen 15 dakika sonrası farklı bir adrese geçen Polat D., bu sefer sokakta karşılaştığı Deniz Akten (38) ile tartışmaya başladı. Polat D., yine aynı bıçakla Deniz Akten'i vücudunun farklı noktalarından 20 bıçak darbesiyle yaralayıp, olay yerinden ayrıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın trompet sanatçısı Deniz Akten, olay yerinde hayatını kaybetti.

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OLAY YERİNDE POLİS ÇALIŞMALARINI İZLERKEN YAKALANDI

Öte yandan cinayet şüphelisi Polat D., son eyleminin ardından olay yerine bir süre sonra tekrar geri dönüp, polisin çalışmalarını izledi. Bu sırada Polat D.'nin şüpheli durumlarını fark eden Cinayet Büro ile Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Polat D.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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"YÜZÜM KOPYALANMIŞ"

Olayla ilgili ifadesi alınan Polat D'nin, "Yüzümü kopyaladılar, ben değildim" dediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sağlık kontrolüne getirilen Polat D, basın mensupları tarafından yöneltilen “Başkası senin siluetine bürünüp, cinayet mi işledi?” sorusuna “Doğru” cevabını verdi. Polat D., sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

Polat D.'nin, geçtiğimiz yıllarda psikolojik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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