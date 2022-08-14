HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Önce Van Gölü sahilinde temizlik, sonra düğün! "Çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik"

Önce Van Gölü sahilinde temizlik, sonra düğün! "Çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik"

14.08.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren Ahmet Sadık Aras (24) ile Feyza Demirel (24) çifti, üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkla Van Gölü sahilinde çöp topladı. Damat Ahmet Sadık Aras, "Van Gölü bizim için çok önem arz ediyor" derken, gelin Feyza Demirel ise "Bu mutlu günümüzde çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik." ifadelerini kullandı. Gelin ve damat daha sonra da düğün salonuna geçerek davetlilerle birlikte dans edip halay çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen, 'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne, Van'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren mutlu çift de destek verdi. Ankara'da mühendislik yapan ve düğünleri için memleketleri Erciş'e gelen Ahmet Sadık Aras ve Feyza Demirel, en mutlu günlerinde dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için ellerine aldıkları çöp poşetleri ile Sahilkent Mahallesi'ndeki sahilde temizlik yaptı. Çift, çöp temizliğinin ardından düğün salonuna geçerek, önce dans etti, daha sonra davetlilerle birlikte kol kola girip halay çekti.

gelin-ve-damat-van-golu-sahilinde-cop-topladi_3259_dhaphoto4

'VAN GÖLÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Damat Ahmet Sadık Aras, “Van Gölü bizim için çok önem arz ediyor. Bugün düğünümüzün ilk günü ve eşimle birlikte, düğün öncesi Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için sahilde çöp toplayıp, farkındalık oluşturmak istedik. Sadece biz insanlar için değil, deniz canlıları olan inci kefali için de kirliliğe dikkat etmemiz lazım"dedi.

gelin-ve-damat-van-golu-sahilinde-cop-topladi_3259_dhaphoto6

Böyle sözleşme görülmedi! Gelin ve damat, düğün kararlarını herkesin ortasında imzaladıBöyle sözleşme görülmedi! Gelin ve damat, düğün kararlarını herkesin ortasında imzaladı

'DOĞAYI KİRTLETMEK BÜTÜN CANLILARA ZARAR VERİYOR'

Feyza Demireli ise, çevre bilincinin çok önemli olduğunu, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini ifade ederek,"Doğayı kirletmek bizlere ve bütün canlılara zarar veriyor. Hem kendimiz, hem de canlılar için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz de eşimle birlikte bu mutlu günümüzde çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Herkesi bu bilince davet ediyoruz. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Hem kendimiz, hem de çevremiz için buna dikkat edersek çok mutlu oluruz" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde eşini öldürmüştü! Bir il bunu konuşuyor: Şok detay ortaya çıktıDüğünde eşini öldürmüştü! Bir il bunu konuşuyor: Şok detay ortaya çıktı
Korkunç kaza! 15 araç birbirine girdi, otoyolda trafik durdu: 10 yaralıKorkunç kaza! 15 araç birbirine girdi, otoyolda trafik durdu: 10 yaralı
Bakan Soylu'dan iddialara videolu yanıt!Bakan Soylu'dan iddialara videolu yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van düğün gelin damat çöp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Başörtülü psikologlarla ilgili tartışma yaratan sözler

Başörtülü psikologlarla ilgili tartışma yaratan sözler

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

Polislik sınavında kopya iddialarıyla ilgili EGM'den açıklama

Polislik sınavında kopya iddialarıyla ilgili EGM'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.