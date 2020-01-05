Önce yadırgıyorlar, sonra takdir ediyorlar

Kayseri’de babasının aldığı küçük el lambası ile elektrik ve elektronik tamiratı yapmaya başlayan, geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan Ruhi Sarp, "Müşteri önce yadırgıyor tabii ki ama yaptığım işi görünce memnun kalıyorlar ve takdir ediyorlar" dedi.

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan ve bir firmanın teknik servisinde elektrik ve elektronik bölümünde çalışan 43 yaşındaki Ruhi Sarp, çocuk yaşta geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle yürüme engelli olduğunu söyledi. İş yerine özel donanımlı aracı ile gidip geldiğini belirten Sarp, "Elektrik ve elektronik işine babamın bana yıllar önce almış olduğu küçük el lambası ile merak saldım. Bozulan el lambasını ve diğer küçük elektronik eşyaları tamir ederek yıllar sonra profesyonel düzeyde elektrik ve elektronik eşya tamir etmeye başladım. 25 yıldır da bu işi yapıyorum" diye konuştu.

Evli ve iki çocuk babası olan Sarp, "Müşteriler beni görünce önce bir yadırgıyorlar tabii ki. Daha sonra yaptığı işi ve kalitesini görünce hem memnun kalıyorlar hem de takdir ediyorlar" diyerek, iş yerinde en büyük yardımcılarının mesai arkadaşları olduğunu ifade etti.

İş yeri sahibi Selçuk Güler ise, "Ustamız istediğimizden daha öte bir performans sergileyen bir ağabeyimiz. Yani bu durumda omasına rağmen yaptığı işler olsun, bize kattığı değerler olsun mükemmel derecede ön seviyede. Fazla bir paydamız olmamasına rağmen kendi imkanlarıyla her şeyi yapıyor. Zaten kendi istediğine göre yapılmış bir dizaynı var, her şeyi kendi ölçüsünde sağlayabiliyor. Bize fazla ihtiyaç bırakmıyor. Tek elektronik ustamız, ona rağmen bütün işlerimizi yetiştiriyor, hepsini yapıyor. Hiçbir problemimiz yok, kendisine fazlasıyla teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

