HABER

Önce yapay kalp desteği sonra karaciğer nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de ilk kez yapay kalp destek sistemi takılan çocuk hastaya karaciğer nakli yapıldı.

Önce yapay kalp desteği sonra karaciğer nakli

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE’de ilk kez yapay kalp destek sistemi takılan çocuk hastaya karaciğer nakli yapıldı.
Doğuştan karaciğer hastası olan 7 yaşındaki Senanur Aksöz metabolik ve genetik geçişli propiyonik asidemi denilen hastalığı nedeniyle hayatı boyunca protein türü gıdalardan kısıtlı beslenmek zorunda kaldı. İlerleyen zamanlarda hastalığı ilerleyince karaciğer nakli gereken küçük Senanur'un kalbinin, karaciğer nakline dayanamayacak durumda olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine yapay kalp destek cihazı takılan Senanur'un kalbi bu şekilde güçlendirildi. Ardından Senanur'a babasından alınan karaciğerin bir parçası nakledildi. Karaciğer naklini gerçekleştiren ekip, zorlu nakil sürecini atlatmalarının ardından yapay kalp destek cihazını çıkarmayı planlıyor.
KALBİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPAY KALP DESTEK CİHAZI TAKILDI
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp Nakli ve Yapay Kalp Destek Sistemleri Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Balkanay uygulamanın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti ve nakilden önce Senanur’un hastalığının karaciğerini, böbreğini ve kalbini tuttuğu için artık ilaçlarla tedavi olamayacak aşamaya geldiğini belirtti.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş ise küçük kızın kalbinin karaciğer nakli gibi büyük bir operasyonun stresini kaldırabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle yapay kalp destek sistemi ile kalbin güçlendirildiğini ifade etti.
Kalp naklini gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Denyan Mansuroğlu da yapay kalp destek cihazının önümüzdeki Ocak ayında çıkarılmasının planlandığını belirtti ve şunları söyledi: "Yapılan hızlı tetkiklerle kalp destek cihazı takarak bir sonraki tedavi seçeneği olan karaciğer nakline köprü yaptık. Yapay kalp destek sistemi takıldıktan 1 ay sonra karaciğer nakli gerçekleştirildi. Şimdi üçüncü aşamaya geçeceğiz. Normalde cihaz takılan hastalara kalp nakli gerekiyor bu hastamızda kalp toparladığı için nadir görülen bir şekilde cihazı çıkaracağız bu vesile ile ekibimiz çok büyük bir başarıya imza atmış olacak. Ekip arkadaşlarımın her birine ayrıca teşekkür ediyorum."
"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİK AMA ŞİMDİ MUTLUYUZ"
Senanur'un babası Selim Aksöz de kızının ikinci kez hayat bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek bu mucizeyi yaşattığı için ekibe çok teşekkür ettiklerini söyledi. Baba Aksöz, "Çok zor günler geçirdik ama şimdi çocuğum sağlıklı ve çok mutluyuz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Önce yapay kalp desteği sonra karaciğer nakliÖnce yapay kalp desteği sonra karaciğer nakliÖnce yapay kalp desteği sonra karaciğer nakliÖnce yapay kalp desteği sonra karaciğer nakli

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
Burun estetiği ameliyatı için girdiği hastaneden cenazesi çıktıBurun estetiği ameliyatı için girdiği hastaneden cenazesi çıktı
Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa dikkat!Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa dikkat!

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa dikkat!

Akciğer embolisi nedir? Akciğer embolisi belirtileri nelerdir?

Akciğer embolisi nedir? Akciğer embolisi belirtileri nelerdir?

Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait

Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait

Lösemi belirtilerine dikkat! Eğer diz üstü morluk varsa...

Lösemi belirtilerine dikkat! Eğer diz üstü morluk varsa...

Lösemi belirtileri neler? Ailelere lösemi uyarısı

Lösemi belirtileri neler? Ailelere lösemi uyarısı

Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'

Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.