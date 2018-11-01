Önce yapay kalp desteği sonra karaciğer nakli

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE’de ilk kez yapay kalp destek sistemi takılan çocuk hastaya karaciğer nakli yapıldı.

Doğuştan karaciğer hastası olan 7 yaşındaki Senanur Aksöz metabolik ve genetik geçişli propiyonik asidemi denilen hastalığı nedeniyle hayatı boyunca protein türü gıdalardan kısıtlı beslenmek zorunda kaldı. İlerleyen zamanlarda hastalığı ilerleyince karaciğer nakli gereken küçük Senanur'un kalbinin, karaciğer nakline dayanamayacak durumda olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine yapay kalp destek cihazı takılan Senanur'un kalbi bu şekilde güçlendirildi. Ardından Senanur'a babasından alınan karaciğerin bir parçası nakledildi. Karaciğer naklini gerçekleştiren ekip, zorlu nakil sürecini atlatmalarının ardından yapay kalp destek cihazını çıkarmayı planlıyor.

KALBİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPAY KALP DESTEK CİHAZI TAKILDI

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp Nakli ve Yapay Kalp Destek Sistemleri Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Balkanay uygulamanın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti ve nakilden önce Senanur’un hastalığının karaciğerini, böbreğini ve kalbini tuttuğu için artık ilaçlarla tedavi olamayacak aşamaya geldiğini belirtti.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş ise küçük kızın kalbinin karaciğer nakli gibi büyük bir operasyonun stresini kaldırabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle yapay kalp destek sistemi ile kalbin güçlendirildiğini ifade etti.

Kalp naklini gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Denyan Mansuroğlu da yapay kalp destek cihazının önümüzdeki Ocak ayında çıkarılmasının planlandığını belirtti ve şunları söyledi: "Yapılan hızlı tetkiklerle kalp destek cihazı takarak bir sonraki tedavi seçeneği olan karaciğer nakline köprü yaptık. Yapay kalp destek sistemi takıldıktan 1 ay sonra karaciğer nakli gerçekleştirildi. Şimdi üçüncü aşamaya geçeceğiz. Normalde cihaz takılan hastalara kalp nakli gerekiyor bu hastamızda kalp toparladığı için nadir görülen bir şekilde cihazı çıkaracağız bu vesile ile ekibimiz çok büyük bir başarıya imza atmış olacak. Ekip arkadaşlarımın her birine ayrıca teşekkür ediyorum."

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİK AMA ŞİMDİ MUTLUYUZ"

Senanur'un babası Selim Aksöz de kızının ikinci kez hayat bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek bu mucizeyi yaşattığı için ekibe çok teşekkür ettiklerini söyledi. Baba Aksöz, "Çok zor günler geçirdik ama şimdi çocuğum sağlıklı ve çok mutluyuz" dedi.