Önce 'Yaralı Yok' Denmişti Ama 11 ABD Askeri Hastanede

ABD ordusu, İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu üslere düzenlediği füze saldırılarının ardından 11 Amerikan askerinin beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı. Tedavilerin Almanya ve Kuveyt’teki askeri hastanelerde devam ettiği aktarıldı.

Açıklama, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban tarafından Perşembe günü yapıldı. Urban, İran’ın 8 Ocak’ta Irak’taki Ayn El Esad hava üssüne düzenlediği saldırıda ölen olmadığı bilgisini yineledi ancak bazı ABD askerlerinin beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Urban beyin sarsıntısı belirtileri görülen 11 askerin 8’inin Almanya’daki Landstuhl tıp merkezine, 3 kişinin de Kuveyt’teki Arifjan kampına götürüldüğünü, askerlerin tedavilerinin ardından göreve hazır oldukları tespit edildiğinde tekrar Irak’a dönmelerinin beklendiğini kaydetti.

Sözcü Bill Urban, standart prosedür gereği patlamının yakınında olan tüm personelin de travmatik beyin hasarı ihtimaline karşı kontrolden geçirildiği ve gerekli görüldüğü takdirde daha üst seviyede bakıma alındığı bilgisini verdi.