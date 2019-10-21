HABER

Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da bir otomobil yayaya ve ardından ağaca çarptı.

Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

Tekirdağ’da bir otomobil yayaya ve ardından ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazak Gölü Mesire Alanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazak Gölü’ne giden Osman B. yönetimindeki 59 BA 930 plakalı otomobil, yolda yürüyen Uğur Bayçelebi (30) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı Uğur Bayçelebi ile araç sürücüsü Osman Bayhan ve araçta bulunan Onur Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağaçların arasına sıkışan araç itfaiye ekiplerinin yardımıyla çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik kazasını haber alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat da kaza yerine gelerek, ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu.

Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Meyve bahçesinde daldı: 3 yaralıMeyve bahçesinde daldı: 3 yaralı
Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan görüntülendiResulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.