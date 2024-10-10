Önce yere çöp attı sonra hatasını anladı, cezadan son anda yırttı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan aferini kaptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere para cezası kesileceğini ve cezanın 14 bin 407 lira olacağını duyurmuştu.

Bolu Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara çöp ve sigara izmariti atan vatandaşlara yönelik ceza uygulaması hız kesmeden devam ediyor.

Merkez ilçesinde bulunan Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir parkta öğleden sonra güvenlik kameralarına takılan gencin hareketleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından takdir edildi.

CEZAYI HATIRLAYINCA HEMEN HATASINDAN DÖNDÜ

Genç adam parkta yürüyüş yaparken, içtiği sigaranın izmaritini yere attıktan kısa bir süre sonra hatasını fark etti. Yerden hızla izmariti alan genç, belediyenin güvenlik kamerasına dönüp hemen özür diledi ardından koşarak uzaklaştı.

Belediye Başkanı Özcan, o anları sosyal medya hesabında paylaşıp "Arkadaşlar hafiye gibi 7 gün 24 saat yere çöp atanlar kontrol ediliyor. Zaten bu cezai uygulamayı bir süre daha sürdürürsek yere çöp atmamak alışkanlık olacak.

Helal olsun Bolum, sizin Belediye Başkanınız olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Aynen devam…" sözleriyle genç adamı tebrik etti.

İŞTE BAŞKAN ÖZCAN'IN O PAYLAŞIMI;

Arkadaşlar hafiye gibi😊 7 gün 24 saat yere çöp atanlar kontrol ediliyor. Zaten bu cezai uygulamayı bir süre daha sürdürürsek yere çöp atmamak alışkanlık olacak.



Helal olsun Bolum, sizin Belediye Başkanınız olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Aynen devam… pic.twitter.com/Awvikn8UQw — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) October 10, 2024

UYGULAMA BAŞLADIĞI İLK AY TOPLAM 5 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Başkan Özcan, uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihin üzerinden bir ay geçmeden cezaların milyonları bulduğunu duyurmuştu.

Özcan, "Son 1 aydır yere çöp, sigara izmariti atanlara, tükürenlere, yüzde 64’ü Bolulu, yüzde 36’sı şehir dışından gelen vatandaşlarımız olmak üzere maalesef toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesilmiştir.

Neye mal olursa olsun toplum yararına olan bu uygulamamıza kararlı şekilde devam edeceğiz. Siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu’yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım." sözleriyle durumu dile getirmişti.