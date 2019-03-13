HABER

Önce yoldaki iki araca, sonra oto galerideki araçlara çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Kadıköy’de kontrolden çıkan bir servis aracı önce yoldaki iki araca çarptı, ardından bir galerinin otoparkındaki lüks ciplere çarptı.

Kadıköy’de kontrolden çıkan bir servis aracı önce yoldaki iki araca çarptı, ardından bir galerinin otoparkındaki lüks ciplere çarptı. Oto galeride yaklaşık 5 milyon liralık hasar olduğu öne sürüldüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Servis aracının çarpmadan hemen önce yoldan geçtiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, bugün Kadıköy Bostancı’da Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir otobüs firmasına ait servis aracı ile yolda seyrettiği sırada sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yoldaki iki araca çarpan araç, hızını alamayınca yolun kenarındaki bir oto galerinin otoparkına daldı. Servis aracı burada park halinde olan 3 lüks cipe çarparak durabildi. Oto galeride meydana gelen maddi hasarın yaklaşık 5 milyon lira olduğu öne sürüldü.
Olayda servis aracının çarptığı araçlardan birinin sürücüsü olan Ekrem P., "Ben de anlamadım ki. Otobüs arkadan geldi vurdu. Ben de gittim araca vurdum. Hatırlayabildiklerimin hepsi bu” dedi.

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
26 yıl hapisle 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı26 yıl hapisle 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Ayvalık'ta otel ve iş yerinde yangınAyvalık'ta otel ve iş yerinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.