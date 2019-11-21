Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

\u00d6nceki g\u00fcn e\u015fini topra\u011fa veren eski Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 emekli Orgeneral Ya\u015far B\u00fcy\u00fckan\u0131t, sabah saatlerinde \u0130stanbul\u2019da tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede kalp yetmezli\u011finden hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kad\u0131k\u00f6y'de korkun\u00e7 patlama! Saniye saniye kamerada\u00c7anakkale'de lastik bot i\u00e7inde 43\u00a0ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131S\u0131n\u0131r \u00f6tesinde hareketlilik! \u00d6ld\u00fcr\u00fcld\u00fcler
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