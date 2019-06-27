BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Uyuşturucu bataklığından kurtulmak için "ilaçsız" yöntemi tercih ederek bir vakfın Balıkesir'in Edremit ilçesindeki tesisinde uyguladığı programa devam eden 25 yaşındaki genç, "Önceki yaşamımda yaşayan biri ölü gibiydim." diye özetlediği eski günlerini geride bırakıp tertemiz bir hayata başladı. "İlaçsız Uyuşturucu Rehabilitasyon Programı" (Narconon), merkezi Ankara'da bulunan Kurtuluş Vakfınca 6 yıldır uygulanıyor. İlçenin kırsal Zeytinli Mahallesi'nde, Kazdağları'nın eteklerinde zeytinlikler arasındaki tesisteki programa katılan uyuşturucu ve alkol bağımlıları yeni bir hayata "Merhaba" diyerek gelecek planları kuruyor. Vakıftan aldığı destekle bağımlılıktan kurtulan gençlerden Hüseyin F. (25), AA muhabirine, tesiste uyuşturucuyu bıraktırmanın yanı sıra hayata bağlamakla ilgili de çalışmalar yapıldığını anlattı. Eğitmenlerden aldığı derslerde belli bir aşamaya geldiğini belirten Hüseyin F, "4 gün bırakma dönemim oldu. Sonra belirli aşamaları aşarak, uyuşturucuyla alakalı bir şey görmedim, duymadım. Sadece hayata bağlı olmam, hayatta bir adım önde gidebilmem için gereken şeyleri öğreniyorum." dedi.

Hüseyin F, tamamen kendisi iradesiyle programda yürütülen çalışmalara katıldığını, bağımlılıktan kurtulmanın başkasının zorlamasıyla olmayacağını belirterek, şöyle devam etti: "Bundan önceki yaşamımda yaşayan bir ölü gibiydim aslında. Yaşıyordum evet, sabah yine kalkıyordum, yine yemek yiyordum ancak ne yediğim yemekten ne kalktığım sabahtan ne de güneşten bir tat alıyordum. Sadece yaşıyordum. Bir gün ölmek için her gün yaşıyordum. Hayatım tamamen bitmişti. Aile bağlarım kopmuştu. Özlem, duygu, sevgi, bunların hiçbirini anlamıyordum. Hepsi bana yabancı geliyordu. Buraya geldikten sonra her şey değişti. Buradaki rehberlik ve eğitim döneminden sonra artık aynaya bakmaktan korkmaz oldum, cesur oldum. Hayattan korkmuyorum, şu anda çok iyiyim. Ailem bana telefonda, 'Özlüyoruz seni.' dedi. Ben de onları özlediğimi hissettim. Bir özlem duygusu olduğunu hissettim kendimde. Ben de bir insanmışım. Robotlaşmıştım bundan öncesinde ama şimdi bir insanmışım, bunun farkına vardım." - "İyi ki buraya gelmişim, iyi ki görmüşüm"