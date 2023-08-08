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Önceki zehir zemberek konuşmalarını aratmayacak! Meral Akşener konuşmasını hazırladı iddiası: 'CHP ile hiçbir şekilde...'

08.08.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk siyasetinin son dönemine zehir zemberek çıkışlarıyla damgasını vuran İYİ Parti lideri Meral Akşener bir kez daha köprüleri yakıyor. Dün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma için "Türk siyasetinde tarihi bir başlangıç olacak" demişti. Akşener'in o konuşmasının içeriği kulislere sızdı. İYİ Parti liderinin sert bir konuşma hazırladığı, partililere CHP hakkında çok konuşulacak bir çağrı yapacağı konuşuluyor.

Önceki zehir zemberek konuşmalarını aratmayacak! Meral Akşener konuşmasını hazırladı iddiası: 'CHP ile hiçbir şekilde...'

Akşener 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı belirleme krizinin patlak vermesi üzerine çok sert sözler kullanarak masadan geçici olarak ayrılmış, seçimlerin ardından ise "CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığı" dediği yine zehir zemberek açıklamalara imza attığı bir konuşma gerçekleştirmişti. Bu kez gözler 26 Ağustos'a çevrildi.

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"TÜRK SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in konuşma yapacağı 26 Ağustos'a dikkat çekip "Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum" demişti.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan kulisleri hareketlendiren açıklama İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan kulisleri hareketlendiren açıklama

BÜYÜK TAARRUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE AÇIKLAYACAK

Meral Akşener, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde Afyonkarahisar Kapalı Spor Salonu'nda konuşma gerçekleştirecek. İYİ Partililerle görüştüğünü belirten gazeteci Barış Yarkadaş, partililerden aldığını belirttiği yanıtları tv100 canlı yayınında paylaşıp Akşener'in yapacağı öne sürülen konuşmaya ilişkin şunları aktardı:

"ADETA MASAYI TEKMELEYECEK"

"Önümüzdeki günlerde 6'lı masa ya da Milet İttifakı olarak bilinen ve yerel seçimde yeniden bir araya gelip ortak çalışma yapması yönünde beklentiyi karşılamayacak ve adeta masayı tekmeleyecek. Bugün bir grup İYİ Partili ile buluştum. İYİ Partililerin bir kısmı Meral Hanım'ın ve partinin genel merkezinin yerel seçimde CHP ile işbirliği yapmama tavrına anlam veremediklerini, milletvekili toplantısında buna itiraz eden birkaç kişinin susturulmasının da anlamsız olduğunu ifade ettiler.

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"SERT BİR KONUŞMA HAZIRLADI"

Meral hanım ne açıklayacak diye sordum. Söyledikleri aynen şu: Meral Hanım, 26 Ağustos için sert bir konuşma hazırladı, çerçevesini hemen hemen çizdi. Seçim değerlendirmesini yapacak. CHP'den alınan ve İYİ Parti'nin seçime girme mevzusunu sağlanan 15 milletvekili olayını bir daha tartışmaya açılmamak üzere net bir dille ifade edecek. Her yerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade edecek.

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CHP ÇAĞRISI! "BEN PARTİNİN BAŞINDAN GİTSEM BİLE..."

İYİ Partili kaynaklarımın ifadesine göre en önemlisi 26 Ağustos günü partililere, 'Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız' çağrısı yapacak. Bunu ben 4 ayrı kişiyle konuştum."

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