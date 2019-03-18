Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önceliğimiz kadınlarımız, önceliğimiz gençlerimiz. Çünkü onlar yarının mimarları ve yarını şekillendiriyorlar. Bu nedenle bakanlığımın ilgi alanına giren konular başta olmak üzere gerek spor gerekse gençlikle alakalı inşallah yatırımlarımız devam edecek." dedi.

Bayburt Belediyesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğinde üyelerle bir araya gelen Kasapoğlu, dernek başkanı Selami Köksal ile bir süre sohbet etti.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığınca bir düğün salonunda organize edilen seçmenlerle geniş katılımlı toplantıya katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Bu coğrafyayı ve aziz toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hem şehitlerimizin aziz hatırası hem de bu aziz vatan, bayrağımız ve ezanımız inşallah ilelebet hep payidar olacaktır. Biz buna inanıyoruz, bunun için çalışıyoruz, bunun için biriz beraberiz." ifadelerini kullandı.