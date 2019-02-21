Toplam 30 bin kitaba sahip olan kütüphanenin Şefi Nusret Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her geçen gün kütüphane kullanıcı sayısının arttığını söyledi.

Yerel yönetim bünyesinde RFID (Radyo Frekanslarıyla Tanımlama) sistemini kullanan ilk kütüphane olan Mustafa Kutlu Kütüphanesi'nde ayrıca, ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması olan Dewey Onlu Sınıflama Sistemi'yle çalışılıyor.

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesi Şefi Nusret Sönmez, "İlçemizdeki okullara haftalık olarak eğitimlere gidiyoruz. Önceliğimiz okul kütüphanelerini aktif hale getirmek. Kütüphane kullanımı ve kendi okullarında kütüphane kurmaları için eğitimler veriyoruz." dedi.

Yeni ihtiyaçlarla birlikte 8 yıldır faaliyette olan Aydos Kütüphanesi'nin de mekan açısından yetersiz olmaya başladığını aktaran Sönmez, mekanın genişletilmesi ve daha konforlu bir hale getirilmesi adına kütüphaneyi tadilata aldıklarını ifade etti.

-"Mustafa Kutlu, Türk edebiyatında önemli bir hikayecimiz"

Sönmez, yenilenmiş kütüphanenin isminin edebiyat dünyasından bir şahsiyetin adıyla değiştirilmesine karar verdiklerini belirterek, "Mustafa Kutlu, Türk edebiyatında önemli bir hikayecimiz. Kütüphanemizde de kitapları en çok okunan yazarımızdır. Baktığımızda ismi hiçbir kuruma verilmemişti." diye konuştu.

Mustafa Kutlu Kütüphanesi isminin kullanıcılar tarafından da beğenildiğine dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin, mesaisinin önemli bir kısmını ilçedeki kıraathane ve kütüphanelerde geçirmektedir. Kendisi de Mustafa Kutlu gibi bir edebiyatçının isminin kütüphane ile anılmasının önemli olduğunu düşünmekte. Ayrıca Mustafa Kutlu'nun gazetelerdeki köşe yazılarında kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine değinmesi de bizim için belirleyici bir sebep olmuştur."