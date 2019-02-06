"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak broşür dağıtıldı. Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Özdemir Çakacak, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldığını söyledi. Bakanlığın, bu seneyi "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Çakacak, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara, durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." dedi. Çakacak, alınan tüm tedbirlere ve ulaşım altyapısındaki hızlı gelişmelere rağmen kural ihlalleri, dikkatsizlik, eğitim yetersizliği gibi nedenlerle birçok kaza yaşandığını dile getirdi.

Bu kazaların, can güvenliği ve vücut bütünlüğünü tehlikeye atmasının yanı sıra ülkenin kalkınmasına ayrılacak milyonlarca liranın heba edilmesi nedeniyle öncelikli sorunların başında geldiğini vurgulayan Çakacak, "Şüphe yok ki trafik sorununun çözülmesinde tatmin edici sonuçlar alınabilmesi, yollarımızın kalitesinin daha da artırılmasının yanında, insanlarımızın bilinçlenmesi ve trafik kurallarına uymada gösterecekleri hassasiyet ve dikkatle mümkün olacaktır. Bu açıdan kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın bu konuda sorumluluk duygusuyla yapacağı katkılar büyük önem taşımaktadır." diye konuştu. Daha sonra kampanyaya ait tanıtım broşürlerini araç sürücülerine dağıtan Vali Çakacak, yayalara saygılı olduğu belirlenen sürücülerin araçlarının ön camına İçişleri Bakanlığı tarafından bastırılan "Yayalara Saygılı" çıkartmasının yapıştırılacağını ifade etti. - Kütahya Kütahya'daki etkinlik kapsamında, Vali Ömer Toraman, kent protokolü ve öğrenciler, Zafer Meydanı ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafik ışığı olmayan yaya geçitlerini kullanarak yolun karşısına geçti.

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Toraman, amaçlarının meydana gelen kazalarda can ve mal kaybı ile yaralanmaları en aza indirmek olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya'da, yayaların da karıştığı kazalar meydana geldiğini söyleyen Toraman, "2018 yılında Kütahya'da yaklaşık 170 yaya vatandaşımız kazalarda yaralanmış bulunuyor. Sürücülere çağrımız; bir yaya geçidine yaklaşırken muhakkak hızlarını düşürsünler. Eğer yaya geçidinde bir yaya görüyorlarsa da muhakkak dursunlar ve o yayanın geçişini tamamladıktan sonra yollarına devam etsinler." ifadelerini kullandı. Toraman, etkinlik kapsamında emniyet ve jandarma trafik birimlerinin okullarda konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunacağını sözlerine ekledi. Geçitlerde duran sürücülerle sohbet eden Vali Toraman, etkinlik hakkında bilgi vererek broşür dağıttı. - Bilecik Bilecik'te, Atatürk Bulvarı'ndaki etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Vali Bilal Şentürk, özellikle sürücülere bir mesaj vermek istediklerini belirtti.

İnsan hayatını korumanın önemine değinen Şentürk, "Esas olan insan hayatı. Teröre kaybettiğimizden daha fazlasını kazalarda kaybediyoruz. Bu noktada umumiyetle sürücü hatasından kaynaklanan kazalar da oluyor. Araç sürücülerimizin durarak her noktada önceliği yayalara vermesini arzu ediyoruz." değerlendirmesini yaptı. Daha sonra Vali Şentürk, Belediye Başkanı Nihat Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, çocuklar ve engelli vatandaşlar toplu olarak yolun karşısına geçti. - Yalova Yalova kent merkezinin 24 noktasında, yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki yaya geçidinde yapılan uygulamada konuşan Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, "İlimizdeki ölümlü kazaların çoğu yayalara öncelik verilmemesinden kaynaklanıyor. Aslında bu proje bizim ilimize uygun bir proje benim gördüğüm kadarıyla." ifadelerini kullandı. Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bu çalışmayı yaptıklarını ve konuya hassasiyet gösterdiklerini aktardı.