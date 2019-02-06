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“Öncelik hayatın, öncelik yayanın” uygulaması Bozüyük’te de yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Öncelik hayatın öncelik yayanın” uygulaması Bilecik’in Bozüyük ilçesinde de yapıldı.İsmet İnönü Caddesinde Türkiye’de eş zamanlı saat 12.00’de başlayan uygulamaya, Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.Trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amaçlanan uygulama öncesi öğrencilere bilgi veren Kaymakam Hasan Yaman, trafikte seyreden araçların yaya geçitlerine ve okul geçitlerine yaklaştıklarında yavaşlamaları gerektiğini bildirdi.

“Öncelik hayatın, öncelik yayanın” uygulaması Bozüyük’te de yapıldı

Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Öncelik hayatın öncelik yayanın” uygulaması Bilecik’in Bozüyük ilçesinde de yapıldı.
İsmet İnönü Caddesinde Türkiye’de eş zamanlı saat 12.00’de başlayan uygulamaya, Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amaçlanan uygulama öncesi öğrencilere bilgi veren Kaymakam Hasan Yaman, trafikte seyreden araçların yaya geçitlerine ve okul geçitlerine yaklaştıklarında yavaşlamaları gerektiğini bildirdi. Yaman, “Araç sürücülerinin, geçitlerde beklemekte olan yaya varsa onları beklemeleri ve geçişlerini sağlamaları gerekiyor. Bu farkındalığı öğrencilerimizle birlikte bugün gerçekleştiriyoruz. ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın’ diyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha sonra protokol erkanı ve öğrenciler, cadde üzerindeki yaya geçitlerinden geçerek trafikte yaya üstünlüğünün önemine dikkat çekti.
Öte yandan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve ekipleri de, konuyla ilgili araç sürücülerine broşürler dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

“Öncelik hayatın, öncelik yayanın” uygulaması Bozüyük’te de yapıldı

“Öncelik hayatın, öncelik yayanın” uygulaması Bozüyük’te de yapıldı

“Öncelik hayatın, öncelik yayanın” uygulaması Bozüyük’te de yapıldı

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