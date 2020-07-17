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  4. “Öncelik Türk Vatandaşlarının ve Konsolosluk Personelinin Güvenliği”

“Öncelik Türk Vatandaşlarının ve Konsolosluk Personelinin Güvenliği”

17.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu, California’nın da içinde olduğu 12 eyaletteki Türk vatandaşlarına aralıksız hizmet vermeyi sürdürüyor

“Öncelik Türk Vatandaşlarının ve Konsolosluk Personelinin Güvenliği”

Amerika’nın corona virüsü ile mücadelesi sürerken, ülkedeki en kritik eyaletlerden biri olan California’da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. 40 milyonu aşan nüfusu ile farklı milletlerden birçok kişinin yaşadığı California’da Türk vatandaşlarının sayısı da az değil.

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu da, uçuşların kısıtlı yürütüldüğü bu süreçte THY uçaklarıyla Türkiye’ye gönderilmeleri başta olmak üzere üzere, California’nın da içinde olduğu 12 eyaletteki Türk vatandaşlarına aralıksız hizmet vermeyi sürdürüyor.

Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, pandemi başından bu yana alınan önlemlerde en çok dikkat ettikleri konunun, Türk vatandaşlarının ve konsolosluk personelinin can güvenliği olduğunun altını çizdi.

Konsolosluktaki işlemlerin aralıksız devam ettiğini belirten Oğuz, bu süreçte vatandaşların güvenliği için randevuların daha geniş zaman aralıklarına yayıldığını belirtti.

Önlemlerin, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, ABD içindeki tüm Türk konsolosluklarıyla ortak istişareler sonucu alındığının altını çizen Can Oğuz, bu süreçte T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu’nun hizmet bölgesi olan eyaletlerdeki Türk Vatandaşları arasında can kaybı yaşanmamış olmasının sevindi-rici bir gelişme olduğunu belirtti.

Tahliye işlemleri ile de yakından ilgilendiğini belirten Can Oğuz, vatandaşların sorunsuz bir şekilde Türkiye’ye dönmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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