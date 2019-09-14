Öncelikli teknoloji alanları belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) öncelikli teknoloji alanlarını belirledi.

Çalışma sonucunda, "ileri fonksiyonel malzeme ve enerjetik malzeme teknolojileri, motor teknolojileri, biyoteknolojik ilaç, nesnelerin interneti, enerji depolama, robotik ve mekatronik, yapay zeka, büyük veri, bilgi güvenliği, genişbant teknolojileri ve mikro/nano ve opto elektronik teknolojileri" hem yapılabilirlik hem de etki açısından ön plana çıkan alanlar oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, yürüttüğü Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışmasının sonuçlarını istişareye açtı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen istişare toplantısında bakanlıklardan bakan yardımcısı, başkanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından başkan ve başkan yardımcısı düzeyinde 50'ye yakın üst düzey bürokrat ile bir araya geldi.

Toplantıda Kurul tarafından yürütülen Teknoloji Alanları Önceliklendirme Çalışmasının sonuçları istişare edildi.