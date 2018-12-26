Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin cadde ve sokaklarda kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar ve tuzaklanan el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu ev, iş yeri, cami, cadde, sokaklar, cami ve sağlık kurumları ile tarihi yapılar zarar gördü.

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Kentte zarar gören yerler arasında bulunan Cumhuriyet Mahallesindeki İl Sağlık Müdürlüğü Nurullah Kadırhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi devlet eliyle yürütülen çalışmalarla yenilendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde zarar gören yerler arasında Nur Mahallesindeki yapılar da bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini PKK'lı teröristlerden temizlemek amacıyla güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda, Cengiz Topel Caddesi boyunca tahrip olan yapılar devlet desteği ile onarılırken kullanılamaz hale gelenler ve ağır hasarlılar ise yıkıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini PKK'lı teröristlerden temizlemek amacıyla güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda, ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelen eski ceza evi kavşağındaki Kutlar Apartmanı, devlet desteği ile yıkıldı.

Orman Mahallesi'ndeki Özel Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile çevresindeki yapılardan ağır hasarlılar yıkılırken hafif hasarlılar ise onarıldı.

Yüksekova ilçesinde Güngör Mahallesi'nde ağır hasar gören Selahattin Eyyubi Camisi devletin ve vatandaşın desteği ile yeniden inşa edilerek daha güzel bir görünüme kavuştu.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin cadde ve sokaklarda kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar ve tuzaklanan el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu ev, iş yeri, cami, cadde, sokaklar, cami ve sağlık kurumları ile tarihi yapılar zarar gördü. Kentte zarar gören yerler arasında bulunan Cumhuriyet ve Dicle mahalleleri devlet eliyle yürütülen çalışmalarla yenilendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ağır hasar Hazreti Osman Camisi devletin ve vatandaşın desteği ile yeniden inşa edilerek daha güzel bir görünüme kavuştu.

Terörün neden olduğu tahribat giderilmesi için çok sayıda proje hayata geçirildi. Saldırılarda tahrip edilen Protestan Kilisesinin restorasyonu tamamlandı.

Saldırılarda tahrip edilen Ermeni Katolik Kilisesinin restorasyonu devam ediyor.

Diyarbakır'da düzenlenen izinsiz gösterilerde PKK'lı teröristlerce yakılan Ziya Gökalp Müzesi, yapılan çalışmaların ardından tekrar hizmete açıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği, tahrip ederek kullanılamaz hale getirdiği kentteki ilk Osmanlı eseri 1516 yılında Diyarbakır'a vali olarak atanan Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından inşa edilen ve üst örtüsünün kurşun ile kaplanmasından dolayı halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak da bilinen Fatih Paşa Camisi'nin restorasyonu için hummalı çalışma yürütülüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde zarar gören yerler arasında yer alan Cudi Mahallesi devlet eliyle yürütülen çalışmalarla yenilendi.

Darusselam Camisi devlet eliyle yürütülen çalışmalarla yenilendi.

Şırnak'ta zarar gören yerler arasında Dicle Mahallesi de yer alıyor.

Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi devlet eliyle yürütülen çalışmalar sonucu yenilendi.