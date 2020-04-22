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  4. Öncesi ve sonrasıyla karantinanın hava kirliliğinin azalmasına olumlu etkisini gösteren 11 örnek

Öncesi ve sonrasıyla karantinanın hava kirliliğinin azalmasına olumlu etkisini gösteren 11 örnek

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 17:07 | Son Güncelleme

Dünya olağan üstü zamanlardan geçiyor. Dünyanın üçte biri karantina altında, hava trafiği azaldı, birçok fabrika kapatıldı ve hayat durakladı. Pencerelerinizi açtığınızda bazı farklılıkları hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Gökyüzü daha açık, hava daha temiz.

Yeni bilimsel bulgular, küresel hava kirliliğinde büyük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, azot dioksitin Paris’te %54, Madrid, Mlano ve Roma’da yaklaşık %50 oranında düştüğünü gösteriyor. NASA ise Amerika’nın kuzeydoğu bölgesinde %30’luk bir düşüş olduğunu, Çin’de ise karbondioksitin %30 azaldığını kaydetti. Hava kirliliğindeki düşüş, bilimsel olarak bu rakamlarla açıklanırken, dünyanın dönüşümü çıplak gözle de görülür durumda.

Azot dioksit kirliliğinde meydana gelen küresel düşüş, yakın tarihte türünün tek örneği olarak görülüyor. NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde hava kalitesi araştırmacısı Fei Liu, “Bu, özel bir olay neticesinde böylesi geniş alanda yaşanan dramatik düşüşleri ilk kez görüyorum” dedi.

DÜNYA GENELİNDE DÜZELME VAR

Karbondioksit kirliliğindeki azalma ilk olarak, koronavirüsün yayıldığı Wuhan yakınlarında tespit edilmişti. Çok kısa bir süre sonra, bu düşüş dünyanın geneline yayıldı. Liu, 2008’deki ekonomik durgunluk sırasında bazı ülkelerde karbondioksit seviyesi açısından düşüş yaşandığını, ancak düşüşün kademeli olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Benzer bir düşüş, 2008 Olimpiyatları sırasında Pekin ve bölgesi civarında da görüldüğünü, ancak bu düşüşün bir şehir ve onun çevresiyle sınırlı kaldığını, olimpiyatlar sona erdiğinde ise eski oranlara dönüldüğünü belirtti.

Solunum hastalıklarını ağırlaştırdığı düşünülen azot dioksitin en çok yayıldığı yerler, endüstriyel üretim tesisleri, elektrik santralleri ve araba motorlarıdır. Wired’ın açıklamasına göre, dünyadaki karbon emüsyonuna ve küresel ısınmaya neden olan sera gazının kendisi değil, endüstriyel sektörlerdeki aktiviteler. Bu nedenle hava kirliliğindeki bu benzersiz düşüş, düşük karbonlu ekonominin Dünya’ya etkilerine dair bir bakış sunuyor. Leicester Üniversitesi’nde hava kirliliği üzerine çalışan profesör Paul Monks, mevcut krizi “görülmüş en geniş ölçekli deneyim” olarak adlandırıyor ve bu durumun korkunç bir şeylerden elde edilecek başarılara dair bir umut verdiğini belirtiyor.


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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği hava kirliliği

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