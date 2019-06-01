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Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün 7. Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Önder İmam Hatipler Derneği tarafından kurulan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün 7. Olağan Kongresi'nde Yavuz Kurt yeniden genel başkanlığa seçildi

İSTANBUL (AA) - Önder İmam Hatipler Derneği tarafından kurulan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün 7. Olağan Kongresi'nde Yavuz Kurt yeniden genel başkanlığa seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi gala salonunda gerçekleşen Öncü Gençlik ve Spor Kulübü 7. Olağan Kongresi'nde Yavuz Kurt, tüm üyelerin oyunu alarak yeniden genel başkan oldu.

Sunuculuğunu Serkan Ekmen'in yaptığı kongre, Türkiye birincisi Hafız Ahmet Salih Taşçı’nın Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrenin açılış konuşmasında Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, İmam Hatip neslinin ahlakıyla spora kimlik kazandırdığını, spor kulübü olarak öncü nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kurt, İmam Hatip mezunu lisanslı sporcuları arttırmak için illerde ve ilçelerde hızla spor kulüpleri kurmaya başladıklarını, başarılı sporcular yetiştirmede önderlik ve öncülük edeceklerini belirterek, "Öncü Spor 2020 vizyonuyla kulüp faaliyetleri marka değeri taşıyan bir konuma yükseldi. Bu dönemde İstanbul’da okulları Öncü Spor afişlerinin süsledi ve lisanslı sporcu ve branş sayıları çoğaldı. Öncü Spor Kulübü’ne verilen desteklerden dolayı başta Önder Genel Başkanı'na ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Önder Genel Başkanı Kamber Çal ise gençlerle sağlıklı iletişim kurmak için spor faaliyetlerinin önemli olduğunu dile getirerek, Anadolu'da farklı illeri ziyaret ettiklerinde Öncü Spor faaliyetlerini görerek mutlu olduklarını, dernek olarak spor faaliyetlerini sonuna kadar destekleyeceklerini vurguladı.

Yavuz Kurt genel başkanlığındaki Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün yeni yönetim kurulunda, Ahmet Altay, Ali Yılmaz, Cüneyt Yeşilnur, Çetin Tiryaki, Demiray Getmez, Eyüp Aras, Faruk Kacır, Fevzi Umman, Hamdi Özcan, Hasan Hüseyin Kalender, Hüseyin Akdemir, Hüseyin Cerrahoğlu, İbrahim Akgün, İbrahim Topalcı, İlhami Özata, İsmail İlhan, Kemal Zemher, Lokman Arıcıoğlu, Mehmet Ayaydın, Muhammet Emin Şen, Muhammet Tunç, Mutlu Bozkurt, Necmetttin Çakmak, Nuri Ömeroğlu, Osman Ateşli, Osman Ay, Osman Savaş, Rıdvan Özkan, Salih Sani Arslan, Salih Çil, Selahattin Turunç, Serkan Ekmen, Şaban Arifan Yıldız. Şakir Korkmaz, Veli Koç, Şefik Dal, Yasemin Bilnur Erenci, Zafer Şahinoğlu ve Zafer Arslan yer alıyor.

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