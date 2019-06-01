İSTANBUL (AA) - Önder İmam Hatipler Derneği tarafından kurulan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün 7. Olağan Kongresi'nde Yavuz Kurt yeniden genel başkanlığa seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi gala salonunda gerçekleşen Öncü Gençlik ve Spor Kulübü 7. Olağan Kongresi'nde Yavuz Kurt, tüm üyelerin oyunu alarak yeniden genel başkan oldu.

Sunuculuğunu Serkan Ekmen'in yaptığı kongre, Türkiye birincisi Hafız Ahmet Salih Taşçı’nın Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrenin açılış konuşmasında Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, İmam Hatip neslinin ahlakıyla spora kimlik kazandırdığını, spor kulübü olarak öncü nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kurt, İmam Hatip mezunu lisanslı sporcuları arttırmak için illerde ve ilçelerde hızla spor kulüpleri kurmaya başladıklarını, başarılı sporcular yetiştirmede önderlik ve öncülük edeceklerini belirterek, "Öncü Spor 2020 vizyonuyla kulüp faaliyetleri marka değeri taşıyan bir konuma yükseldi. Bu dönemde İstanbul’da okulları Öncü Spor afişlerinin süsledi ve lisanslı sporcu ve branş sayıları çoğaldı. Öncü Spor Kulübü’ne verilen desteklerden dolayı başta Önder Genel Başkanı'na ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.